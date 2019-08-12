「反送中」抗爭持續延燒，昨（ 11 ）日香港警方朝示威者射擊布袋彈，導致一名女性前線急救員眼眶中彈，右眼恐將失明、周邊鼻骨及眉骨均碎裂而毀容。此事激起香港民眾憤怒，號召於今（ 12 ）日下午 1 時進入香港機場集會，為傷者討公道。為數龐大的黑衣人，幾乎使機場癱瘓，香港機場管理局宣布，晚間 6 時起將重新編配航班，限制飛機起降。

昨日一名前線急救員遭警方布袋彈穿透面罩、擊中眼部，傷重將來恐失明。這名傷者的親妹妹於香港「連登討論區」發文表示，姐姐右眼嚴重瘀傷、腫得像雞蛋，周邊鼻骨及眉骨碎裂，已經毀容。她還原現場，姊姊並沒有做出攻擊性舉動，只是從廣告看板間的縫隙探頭出去，就在 8 到 10 公尺內的短距離遭射擊。妹妹心疼呼籲，希望大家今日下午 1 時一同到香港機場，「警察還眼」集會號召百萬人為姊姊討公道。

根據《香港 01 》報導，由於機場大廳充滿集會者，影響機場運作，故香港機場管理局表示，除了已登機或正前往香港機場的航班，其餘航班全數取消。

根據中央社報導，香港機場最新飛航公告宣布，「即刻起至 8 月 13 日世界標準時間 0 時（台灣、香港時間 13 日上午 8 時）止，暫停亞洲國家出發至香港航班，已起飛航班將被轉降」。

另外，由於警方評估有衝突風險，已調派包括速龍小隊在內人員到機場，機場現已有大批防暴警員待命，再加上先前「萬人接機」集會備而未用的 80 枚催淚彈，現場衝突恐一觸即發。（編輯：林奐妤）