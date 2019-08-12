▲英格蘭的嫩模傑瑪（ Gemma Downey ）因為穿新鞋磨出水泡，竟然差點危及生命。（合成圖／翻攝自 gemmad96 IG）
▲英格蘭的嫩模傑瑪（ Gemma Downey ）因為穿新鞋磨出水泡，竟然差點危及生命。（合成圖／翻攝自 gemmad96 IG）

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英格蘭一名年輕模特兒感染差點失去一條腿，竟然是新鞋子害的！她趕著赴約時穿著新鞋，頻繁摩擦腳後側而長出大水泡，成了導致敗血症的原因。醫師表示，如果沒有及早就醫恐會致命。經歷此生死浩劫後，女模沉痛呼籲民眾，了解敗血症的危險性和警訊。

根據《鏡報》報導，來自英格蘭西薩塞克斯郡比靈赫斯特（ Billingshurst ）， 23 歲的傑瑪（ Gemma Downey ）是一名業餘模特兒，她長過很多次水泡，尤其穿新鞋時特別頻繁，但她都不以為意。去年傑瑪從二手鞋店買了一雙藤編厚底涼鞋，只穿了幾次腳後側就磨出小水泡，她貼上 OK 繃，想著這樣就沒事了。

▲穿鞋「磨腳」長出水泡，不可不慎。（示意圖／取自 Unsplash ）▲穿鞋「磨腳」長出水泡，不可不慎。（示意圖／取自 Unsplash ）
▲穿新鞋「磨腳」長出水泡，不可不慎。（示意圖／取自 Unsplash ）

殊不知後來傑瑪的水泡變成怪異顏色，病情也開始急速走下坡，「我走路都一拐一拐，比平時更痛、更腫」，痛苦到走不了路、頻頻摔倒。她決定就醫檢查，然而當時只被開立抗生素使用。直到隔天早上醒來，傑瑪嘔吐後才緊急回診。醫師表示，她出現早期敗血症徵兆，轉往大醫院治療，住院整整 2 天才把敗血症和蜂窩性組織炎病情控制下來。

回憶起當時險境，傑瑪餘悸猶存「我全身疼痛、胸痛、呼吸困難，醫生說我的心跳次數飆高、血壓低到不行，而體溫偏高，患處皮膚變成詭異的藍色，水泡面積也變大」。醫生告訴她，幸好病情沒有更嚴重。 傑瑪的模特兒工作因此受到影響，接下來 3 個月康復期內，她只能穿著拖鞋。（編輯：林奐妤）

▲小水泡越來越嚴重，讓傑瑪甚至痛到無法走路。（合成圖／圖片經變色處理，翻攝自 gemmad96 IG）▲小水泡越來越嚴重，讓傑瑪甚至痛到無法走路。（合成圖／圖片經變色處理，翻攝自 gemmad96 IG）
▲小水泡越來越嚴重，讓傑瑪甚至痛到無法走路。（合成圖／圖片經變色處理，翻攝自 gemmad96 IG）

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