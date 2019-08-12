香港「反送中」抗爭越演越烈，11 日香港警方驚傳朝著示威者射擊布袋彈，導致一名女性前線急救員眼眶中彈恐失明、周邊鼻骨及眉骨均碎裂而毀容，消息一出引爆香港人民怒火，號召在今（12）日下午前進香港機場抗爭，為傷者討公道。下午香港機場湧入大批「黑衣人」，使得機場幾乎癱瘓，許多航班也因此停擺。稍早更傳出中共當局恐「清場」，就連機場的網路也被切斷；然而雨傘運動的領導人黃之鋒則表示自己人在機場，並透過臉書呼籲：「無需過分恐慌，一些假消息傳出去也是不必要的！」

綜合媒體報導，香港雨傘運動的領導人黃之鋒在出獄之後積極參與「反送中」活動，他於今天晚間 6 點多在臉書 PO 文向外界澄清香港機場目前的情況，表示：「目前我人仍在機埸，明白大家對於近日的抗議有一定憂慮，但實在無需過分恐慌，一些假消息傳出去也是不必要的！」

黃之鋒在文中解釋「機場網路被斷的傳言」，指出：「香港機場沒有切斷任何網絡，順（純）粹是人群聚集後網絡收得很差而已，過去遊行人數多的時候也有同樣狀況。」至於是否即將進行「清場」？機場內的人潮多寡？黃之鋒則說：「目前機場燈火通明，機場快綫及機場巴士仍正常運作，有推着行李的香港人仍然繼續前往機場，亦有示威者正在陸續離開，包括沿機場路步行至東涌。」

除此之外黃之鋒也表示，客運大樓的大部份商店已經關門，而現場所見仍有超過千名的示威者聚集在接機大堂中，「目前仍有班機等待抵港，包括夜晚 8：30 的班機，亦有班機等待飛離香港。」（編輯：王錫謙）

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