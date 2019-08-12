今日天氣／受西南風影響 中南部地區有陣雨

今（ 13 ）日天氣與昨類似，西南風影響，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，尤其在清晨至上午時段容易有局部大雨發生的機率，台東南側也有短暫陣雨，其他地區大致為多雲，午後有局部雷陣雨，由於連日降雨，前往中南部山區需留意坍方、落石等現象；溫度方面，各地高溫約 32 到 35 度，大台北及台東溫度可能來到 36 度以上，外出需多補充水分並做好防曬。

上完廁所竟回不了家 台男曝香港機場慘況：身臨其境悲劇

香港「反送中」抗爭衝突升溫，11 日香港警方驚傳朝著示威者射擊布袋彈，導致一名女性前線急救員眼眶中彈恐失明、周邊鼻骨及眉骨均碎裂而毀容，消息一出引爆香港人民怒火，號召在昨（12）日下午前進香港機場抗爭，為傷者討公道。下午香港機場湧入大批「黑衣人」，使得機場幾乎癱瘓，許多航班也因此停擺。稍早更傳出中共當局恐「清場」，就連機場的網路也被切斷，現場十分混亂。一名從台灣前往香港洽公的網友康先生，晚間在臉書 PO 文分享自己原本得以順利登機，卻因為上個廁所耽誤了一點時間，硬生生被擋在登機門外，回不了台灣而滯留香港的遭遇。

何韻詩現身香港機場直播 籲大家撤離「這是漫長抗爭」

香港「反送中」事件越演越烈，昨（12）日民眾聚集香港國際機場，機場作業陷入半癱瘓狀態，除了已完成航班登機程序的離港航班，以及正前往香港的抵港航班外，其他航班一概取消，一直在關注「反送中」的香港藝人何韻詩也在機場開直播，她透露「沒有大家想得這麼恐怖」。

機場 由 HOCC 发布于 2019年8月12日周一

陳宏昌批韓國瑜火速被開除 學者曝「致命關鍵」：好慘

總統蔡英文 11 日前往新北市蘆洲「湧蓮寺」參拜，結果現任湧蓮寺主委、國民黨中評委陳宏昌致詞時，公開諷刺韓國瑜「整天吃喝玩樂還抱女人，可以當總統嗎？」如此的發言，讓國民黨蘆洲區黨部昨（ 12 ）日開會後，決議開除陳宏昌。對此，學運人士王丹也在臉書揭露陳宏昌被開除的原因。

將台灣、港澳列國家！劉雯代言喊停 Coach 總公司回應了

日前有中國大陸網友發現，知名精品大廠 Coach 將香港、澳門、台灣等列為國家，引發民眾不滿、揚言抵制，中國大陸籍代言人劉雯更出具律師聲明終止代言。事件越演越烈， Coach 總公司昨（ 12 ）日中午急忙發出聲明滅火，表示「尊重並支持中國大陸的主權及國土完整性」。

影／12 秒修壞掉拉鍊！一支叉「神級妙招」 490 萬人震驚

想必不少人都曾遇過拉鍊壞掉的窘境，且大多對於這些壞掉的拉鍊束手無策。不過，近日有網友在 Twitter 分享修復故障拉鍊的妙招，工具僅需準備一支叉子，短短 12 秒的影片立刻在網路上爆紅，吸引逾 492 萬觀看人次，引發熱烈討論。（編輯：賴詠璿）