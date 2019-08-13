台南市8月13日新增1例境外移入登革熱病例，截至目前台南市境外移入登革熱病例數累計27例。第27例為麻豆區油車里13歲男學生，平日活動以住家及學校為主，發病前後皆有至學校參加暑期輔導。

第27例病例於7月20日至7月26日，隨家人前往越南探親旅遊，7月29日出現發燒症狀，當天至診所就醫，症狀改善在家休養。8月4日下肢出現紅疹，至醫院就醫經NS1快篩陽性由醫院通報，經二採於13日檢驗確診（IgM及IgG抗體四倍上升）；個案目前已出院，同住家人無疑似症狀。

台南市政府登革熱防治中心已針對個案居住活動地執行噴藥作業及加強孳生源清除。台南地區受西南風面影響，連夜豪雨導致積淹水嚴重，家戶內如有淹水，應該注意個人及環境衛生，可使用漂白水稀釋後進行消毒。以漂白水的次氯酸鈉濃度為5.25%來計算，1:99稀釋家用漂白水（以10毫升漂白水混和於1公升清水內），用於一般家居清潔。

登革熱防治中心籲請民眾雨後一周內，徹底落實巡、倒、清、刷，清除積水容器及積水點，防範病媒蚊孳生。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。

醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。相關資訊可至台南市政府登革熱防治中心資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。