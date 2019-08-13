▲郭台銘、柯文哲、王金平三人組合，無論是在好感度或整體聲量趨勢，皆呈現爬升勢態。（圖／翻攝柯文哲臉書／郭台銘臉書）
▲台北市長柯文哲與鴻海前董事長郭台銘。（圖／NOWnews資料照片）

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台北市長柯文哲，昨天（12日）在接受年代電視台專訪時，被問到是否已經定調支持鴻海前董事長郭台銘參選總統，甚至傳出8月1日郭柯密會，柯文哲曾向郭台銘提到，要選得贏大家才幫忙，「不然選後蔡英文清算的話，大家幫忙就被害到。」似乎是表達願意幫助郭台銘，但又擔心郭台銘選不上，選後會遭到總統蔡英文的秋後算賬？對此柯文哲今天（13日）上午受訪時也對此作出回應，表示2017年世大運時，已經被清算過一次，更不用說連任之戰前的葛特曼事件，已經讓他與民進黨「雙方彼此都認識對方是什麼樣的人了。」

針對郭台銘若是選不上總統，之後幫助郭台銘的人就會遭到蔡英文清算的說法，柯文哲在專訪中表示，其實本意是要了解郭台銘是不是真的想要選總統，而且是否有要打贏選戰的企圖心。柯文哲說，「你要我們幫忙，前提是你要選得贏。如果選不贏又害到人家，幫忙不成反被害，那我不要。」  對此柯文哲上午受訪時表示，自己其實不擔心幫助郭台銘後，日後可能會遭受中央政府以及執政黨的打壓。

柯文哲以世大運黑衣人事件，以及連任之戰前的葛特曼事件為例，表示政府鋪天蓋地使用國家機器來對他進行攻擊，「那時候打開電視台，所有政論節目都在批評柯文哲，極盡所能地抹黑抹紅，事後針對台灣國旗幟事件，國安局被判有罪，也沒見這些政論節目出面道歉。」柯文哲說，連任之戰前，民進黨特別找來當初為他出書的葛特曼，抨擊早已證實無瑕疵的器官捐贈一事，「也因此雙方彼此都認識對方是什麼樣的人了。」

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