執行手術前，任何小細節都不能馬虎！昨（ 12 ）日英國科學期刊（ British Medical Journal， BMJ ）發布一則報告，一名長者接受全身麻醉手術前並未取下活動式假牙，結果假牙掉落於喉部造成頸動脈損傷，出現吞嚥困難、咳血等症狀！

根據《生活科學》報導，英國科學期刊發表一篇報告，呼籲醫護人員進行需要全身麻醉的手術前，務必確認拿掉患者的活動性假牙，以免造成危險。一名 72 歲男性在接受切除腹部腫塊的手術後，持續感到身體不適，術後第 6 天因喉嚨痛、吞嚥困難、咳血到急診求助，難過表示從手術後都吃不下固體食物。

醫師初步檢查，以為患者只是呼吸道感染，把喉嚨痛當成手術副作用，開立抗生素就請他返家。殊不知 2 天後這名老人再度來到急診室，他各種症狀如喉嚨疼痛、咳血都加劇，而且聲音還變得沙啞，藥物根本吞不下去，躺下時更難以呼吸。住院檢查喉嚨及聲帶時，終於看到金屬半圓形物，原來是患者的假牙卡在聲帶上。

醫師揭露原因後，患者才想起自己的假牙從手術後就不見了。進一步 X 光檢查，假牙果然是先前手術時掉落氣管、卡在喉嚨，緊急手術取出後 6 天，患者終於出院。然而這名患者並沒有完全痊癒，他後來四度返回醫院，因為假牙損傷頸動脈再度進行緊急手術、輸血， 6 周後才終於痊癒返家，結束這場假牙驚魂記。（編輯：林奐妤）