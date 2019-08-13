再熱也不能把冷飲當水喝！日前中國大陸一名 30 歲男子把汽水當白開水，口渴時立刻狂灌碳酸飲料，後來出現身體不適，竟已罹患糖尿病！醫師發現，病患血糖飆到正常值的 20 倍，此外還有酸中毒、高血鉀的電解質紊亂，最終不治身亡。

根據《揚子晚報》報導，中國大陸江蘇省蘇州市 30 歲的王姓男子，身高 178 公分的他、體重竟高達 113 公斤。王男愛喝碳酸飲料解渴，出現全身無力、易口渴、常跑廁所等症狀，甚至身材也消瘦下來，此時王男還以為自己只是中暑，不以為意。後來口渴、無力症狀逐漸加劇，他才終於受不了就醫。

檢查發現，王男的血糖值高達 1980 mg/dl ，比較空腹血糖正常值的 100 mg/dl，足足高了近 20 倍！除了高血糖外，王男還有「酸中毒」、「高鉀血症」的電解質紊亂情形。王男的朋友更表示，他有高血壓病史。王男被確診患有「高血糖高滲透壓症候群」，但醫師極力搶救後，仍不幸身亡。

蘇州科技城醫院急重症醫學科主任汪明燈表示，「高血糖高滲透壓症候群」是一種糖尿病急性代謝紊亂，致病因子眾多，口渴仍攝取大量含糖飲料、水分攝取不足、急性感染都是原因之一。王男喝大量汽水代替開水，導致身體嚴重脫水，演變成「高血糖高滲透壓症候群」。提醒大家喝飲料要適量，如果發現「多吃、多喝、多尿」、「無故體重減輕」、「身體無力」等 3 大警訊不可輕忽，及早就醫檢查、治療。（編輯：林奐妤）