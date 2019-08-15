自住買盤紛紛出籠，房市景氣回穩，房屋交易轉熱，不論是公股銀行或商業銀行均祭出優惠房貸利率吸引消費者，對於不熟悉貸款條件的首購族等自住客，須注意銀行優惠利率所綁定的條件，恐有提前清償違約金規定，或僅享有2年優惠利率。

原本居住在台中的陳太太，購屋時向銀行借貸500萬元，其中200萬元是青年貸款額度，享有2年零利率優惠，2年後因利率高達2%，與銀行重談房貸利率後，銀行願意調降利率，鎖定2年內不得提前清償，陳太太卻忽略此點，後來先生工作轉換緣故，而致使提前賣屋，變成提前清償房貸，導致須支付違約金。

針對首購族等有房貸需求者向銀行貸款卻不清楚相關規定等，一有不慎恐涉及違約，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，為爭取更多客戶，民間銀行常祭出的優惠利率甚至比政府還低，或者買方申請30年房貸繳款年限等，都要特別注意與銀行簽訂合約時，是否有提前清償需支付違約金的相關條件。

根據「個人購屋貸款定型化契約應記載事項」第3點規定，金融機構提供「無限制清償期間」與「限制清償期間」二種方案，若無限制的話，借款人可以隨時償還貸款或結清帳戶，不用支付違約金；選擇限制清償期間，在一定期間內，多數銀行約定不得超過三年，不能提前償還部分或全部本金，若提前清償時，必須支付違約金。違約金計收方式，各家銀行收取標準不一。

義祺地政士聯合事務所經理林以德同樣指出，現今民間銀行優惠房貸利率約1.65%-1.7%，但會約定條件，包括兩年內不得清償完畢，或不能提前塗銷同意書，即不能賣屋等。另外，也有銀行提出優惠利率，但有特殊條件，例如，前兩年享有1.6%優惠利率，第三年起提高至2%等。