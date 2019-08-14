台北市長柯文哲，今天（14日）晚間參加美麗島電子報董事長吳子嘉的專訪節目。針對中央政府做出的各項改革措施，柯文哲也進行針砭。針對民進黨執政後，推行的一例一休以及軍公教年金改革法案，柯文哲並不領情，表示二十年前就該做的事，現在做了，執政當局不僅溯及既往，也沒有以謙卑的心面對受到影響的軍公教族群。而針對總統蔡英文提出的「勞工是心裡最軟的一塊」說法，柯文哲也大肆批評，表示當初聽了可能覺得很感動，但現在一想「真的很想吐」。

柯文哲接受吳子嘉專訪時提到，針對蔡英文政府對民眾喊話時，頻頻以「文青體」訴諸情感面，但「打嘴砲、廣告久了，人民自然還是不相信」柯文哲說，2016年蔡英文要參選總統時，「文青體看了很感動，現在看了就覺得很噁心。」此番發言也引起現場民眾笑聲不斷。

柯文哲說，三年前蔡英文對勞工們喊話，表示「勞工是心中最軟的肉」，第一次看到當然會覺得很感動，「但現在只會想吐」柯文哲表示，現在怎麼感動得下去？柯文哲表示，以「一例一休」修法為例，「為什麼身旁幕僚都沒有人跟你說這是錯的？」直呼當時民怨不斷，但蔡英文與幕僚卻執意要修正，這是不體會民情的象徵。

而針對軍公教年金改革，柯文哲也相當不能諒解。柯文哲認為，這應該是20年前就該循序漸進處理的事，雖然前朝政府沒有處理，「但蔡英文處理方式太差」柯文哲說，修法應該不溯及既往，淡菜政府卻沒有遵守，並且針對被溯及既往到的軍公教族群，政府也沒有用謙卑或尊重的心態面對，反而操作社會氛圍來造成族群對立，才會導致社會紛亂。