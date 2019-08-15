40 歲的張媽媽生完第 2 個孩子後就開始受尿失禁所苦， 10 年以來都不以為意。然而日前中元普渡，張媽媽準備供品、搬重物時，不慎在眾人面前「濕」守，令她尷尬萬分，才下定決心就醫。醫院確診她患「應力性尿失禁」及「膀胱脫垂第 3 期」，進行陰道單切口懸吊手術後，終於擺脫漏尿窘境。

亞洲大學附屬醫院婦產部部長洪滿榮表示，張婦尿失禁症狀長達 10 年，聽聞許多親友產後也有類似症狀，認為「大家都一樣」，因此就算需要常換護墊、產生異味，仍置之不理。直到中元普渡時在眾人面前漏尿出糗，才決定正視問題。張婦為應力性尿失禁伴隨膀胱脫垂，透過陰道單切口懸吊手術，同時解決 2 項問題。

洪滿榮說明，婦女骨盆底肌肉鬆弛，腹部用力時，膀胱頸和尿道會受腹壓推擠而下墜，如咳嗽、打噴嚏、提重物、運動、大笑等，使尿液不自主漏出。「應力性尿失禁」好發於自然產且產程遲滯的經產婦、生產胎數多、年紀大、長期便秘、久坐不運動、肥胖婦女等 6 大危險族群。

洪滿榮說，應力性尿失禁初期，可藉由膀胱訓練和提肛運動，穩定和增強肌肉，或透過藥物、裝置陰道內子宮托、電刺激治療、骨盆底運動訓練等。但若上述保守治療無效，可考慮手術治療。建議有應力性尿失禁問題者，除了醫師治療，可以合併減重、避免搬重物、規律解尿、解決便秘、少喝含咖啡因飲料、執行凱格爾運動等方式改善。就醫檢查前，準備解尿日記、服用藥物紀錄，有助醫師診斷，對症下藥。（編輯：林奐妤）