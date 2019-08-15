台塑中元普渡暨繫念法會1
▲副總經理陳文仰等參與者身著海青，用最虔誠的心隨師父誦念。（圖／記者蘇榮泉攝，2019.08.15）

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台塑企業於15日假六輕員工活動中心及東門停車廠舉辦「中元普渡暨消災祈福三時繫念法會」，由悟道法師率眾師父共同繫念，六輕員工、廠包商及在地民眾亦參與法會誦念。萬名員工聯合廠包商準備430桌豐盛供品祭祀「好兄弟」，並恭迎中山鎮安宮五年千歲駐駕，協助普渡祭典圓滿。

台塑六輕自2011年起，已連續9年舉辦消災祈福法會，法會自上午8時30分恭誦〈地藏菩薩本願經〉開始，接續完成第一、第二及第三時繫念法事，直至當日21時完成第三時繫念法事功德圓滿。

▲萬名員工聯合廠包商準備430桌豐盛供品祭祀「好兄弟」。（圖／記者蘇榮泉攝，2019.08.15）

台塑六輕管理部副總經理陳文仰等參與者身著海青、手持經文，用最虔誠的心隨師父誦念，為眾生亡靈超薦，早日往生西方極樂世界，同時亦能產生無比念力為廠區員工、包商及地方鄉親消災祈福、增福延壽。

中元普渡由副總經理陳文仰主祭，率領各公司主管、員工及廠包商遵循民俗「三拜」儀式，祈求廠區運轉順利，員工及廠包商出入平安，現場隆重盛大，與會人士莫不齊心祈求國泰民安、風調雨順。值得一提是，有員工及廠包商將祭祀後供品捐贈弱勢團體，發揮人飢己飢精神，協助地方弱勢族群。

▲副總經理陳文仰主祭，率領各公司主管、員工及廠包商遵循民俗「三拜」儀式。（圖／記者蘇榮泉攝，2019.08.15）

農曆七月不僅是道教「鬼月」，亦為佛教「慈悲月」。台塑企業自六輕建廠以來，積極融入地方關懷鄉親，各項重要民俗祭典皆無缺席，每年農曆七月皆動員廠區員工及包商盛大舉辦佛、道教祭典，一年比一年隆重，同盼保佑地方平安外，更祈求台灣無災無禍、萬事如意。

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