特勤走私香菸案，後續懲處相繼出爐，財政部關務署以「擅自移動貨物」為由，罰華膳空廚15萬元，國民黨團質疑財政部想大事化小、小事化無，要護航誰？對此，財政部今（15）日強調，若沒有涉及刑事法律問題，將回歸依行政罰處罰，屆時財政部將積極要求相關機關依菸酒管理法第46條運輸私菸規定核處，最高可處新台幣600萬元罰鍰，並沒入私菸，絕無所指薄懲護航情事。

財政部表示，關務署台北關在7月31日的裁處，是針對華膳空廚違反保稅菸品管理的行為，依海關緝私條例第35條處罰，至走私菸品部分刻由檢調單位偵辦中，此案没有護航也没有私了，更無所謂帶風向球將走私菸品部分定調為單純擅自移動貨物的情形。

至於藍委認為應依海關緝私條例第36條處理，財政部指出，菸品私運入境雖涉及海關緝私條例第36條規定，但菸酒管理法第46條第2項明文規定，走私菸品不適用海關緝私條例處罰，因此應優先適用菸酒管理法相關規定，無法依海關緝私條例第36條規定處罰。

財政部進一步說明，有關私運菸品入境部分，依行政罰法第26條「刑事優先」規定，檢調業以涉及違反貪污治罪條例、及菸酒管理法第45條第2項、第49條輸入私菸等刑事法律進行偵辦中，相關人員等之涉案程度、違法情節態樣與事證，仍有待檢調單位調查釐清，如有涉刑責將由法院進行審理。

不過，財政部也強調，如果沒有涉及前述刑事法律問題，將回歸依行政罰處罰，屆時財政部將積極要求相關機關依菸酒管理法第46條運輸私菸規定核處，最高可處新台幣600萬元罰鍰，並沒入私菸，絕無所指薄懲護航情事。

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