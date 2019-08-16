香港反送中抗爭不斷升溫，甚至傳出解放軍和武警大量駐兵深圳，引發不少港民恐慌。對此香港首富李嘉誠首度表態，在多份香港報紙上刊登「黃台之瓜，何堪再摘」等字，呼籲以愛止息怒憤。

綜合港媒報導，已退休的長和資深顧問李嘉誠，16 日以「一個香港市民」名義，刊登多份報章廣告。其中一款廣告內容引用他多次用以警惕港人的名句：「黃台之瓜，何堪再摘」。另一款廣告內容則寫有：「最好的因可成最壞的果」、「以愛之義，止息怒憤」，以及「愛中國，愛香港，愛自己」和「愛自由，愛包容，愛法治」等字句，明確表達反對暴力。也是他自 6 月 9 日反逃犯條例修訂遊行爆發以來，首度就反送中風波表態。

李嘉誠刊登的廣告中，並未看見譴責或針對性字句，立場耐人尋味。據了解，「黃台之瓜，何堪再摘」典故來自唐章懷太子李賢的《黃台瓜辭》，全文為「種瓜黃台下，瓜熟子離離。一摘使瓜少，再摘使瓜稀。三摘猶自可，摘絕抱蔓歸。」李賢是武則天的二子，被武后廢為庶人，此作便是感嘆母子親情在權力鬥爭下的變質，勸武則天莫再迫害自己的子女，可惜李賢最後仍被逼以自我了斷收場。

此外，「黃台之瓜，何堪再摘」也是李嘉誠於 2016 年 3 月出席長和業績會時曾說過的話。當時他對於甫發生的「2016農曆新年旺角警民衝突」（又稱魚蛋革命），呼籲從政之人要探究事件發生的原因，不同政見、派系的人，都不應傷害香港；「黃台之瓜，何堪再摘」，意即不要再增加對香港的傷害。

除了李嘉誠個人以香港市民身分表態之外，他所創立的長江集團及四間子公司（長和、長實、長建、電能），也已於 14 日刊登全版廣告，即「停止暴力行為、期盼理性討論、重建和諧社會」。