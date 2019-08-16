美中貿易戰延燒，香港「反送中」行動越演越烈，甚至傳網民發動擠兌抗爭，美國總統川普也出面要中國大陸人道對待香港再談貿易協議。財政部長蘇建榮今（16）日表示，美中貿易戰已與香港「反送中」問題結合，做為國安基金幕僚單位將密切注意，若有重大情勢變化，將報請國安基金管理委員會主委，即行政院副院長召開臨時會因應。至於香港傳可能的擠兌抗議，他說，因台資銀行多以企金業務為主，據公股行庫通報並沒有受到影響。

美中貿易戰火再起，兩國隔空互嗆暫時看不到結果，加上香港「反送中」抗議行動升高，全球股匯市大震盪，台股也不例外。面對國際金融情勢的不確定性，蘇建榮今日在與媒體座談時表示，做為國安基金幕僚單位，財政部從美中貿易戰開打就持續關注，並掌握整個情勢發展。

對於香港「反送中」行動，蘇建榮認為，這幾天美國總統川普也呼籲中國大陸妥善處理香港「反送中」行動，可看出美中貿易戰與「反送中」已結合在一起，美中關係如何發展值得關注，畢竟香港是亞洲金融中心，對亞洲影響非常重大。

至於國安基金是否會進場？蘇建榮說，國安基金團隊會持續關注國際經濟情勢及美中貿易戰發展，美中貿易戰不太可能一下子就停止，之前他也預估可能延燒超過2年，若國際情勢出現重大變化，造成股市或金融市場面臨重大影響，身為國安基金管理委員會幕僚單位的財政部，會報請行政院副院長召開國安基金臨時會。

至於香港傳可能的擠兌抗議，蘇建榮說，由於台資銀行多以企金業務為主，即主要客戶為企業戶，又以台商居多，據公股行庫通報並沒有受到影響，而目前公股行庫在香港曝險金額約2700多億元。

而「反送中」抗爭行動已危及香港亞洲金融中心地位，台灣是否可能取代香港？蘇建榮認為短期不太可能，但在美中貿易戰之下，他認為台商回台投資將是個契機。