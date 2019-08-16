為提升國有財產運用效能，財政部積極活化國家資產，尤其透過招標設定地上權、參與都市更新等多元方式活化國有非公用不動產，釋出國有不動產，其中眾所矚目的2大地上權案北市捷運松江南京站及世貿三館地上權案更將於今年底、明年初招標，其中世貿三館地上權案，土地市價上看500億元，堪稱地上權「王中之王」，更是信義區僅存的最大素地，在考量社會觀感及區域需求，將禁建住宅，並擬將會展空間納入招標條件。

財政部國有財產署長曾國基16日與媒體座談時表示，有關招標設定地上權部分，2019年第1批公告招標11宗土地，標脫6宗，決標權利金總金額新台幣7億1430萬元，第2批土地預計於8月下旬公告招標。另2宗市場高度矚目的地上權案包括台北市捷運松江南京站2、3號出口基地與周邊國有土地、世貿三館基地，預計分別於今年底及明年初公告招標設定地上權。

曾國基也透露，日前舉辦北市捷運松江南京站地上權案招商說明會，約50多組投資人包括很多壽險業及建設公司到場了解，主要因有部分與捷運共構，加上又素地，為台北市少有的精華土地，面積約1450坪，市價27億左右。

另一個更受關注的則是台北市信義區具指標性的世貿三館地上權案，基地大約近5千坪，依公告現值來算，土地價值211億元，市價約4、500億元。曾國基表示，此案可說是「王中之王」，也是台北市信義區最後僅存最大素地，使用分區屬娛樂設施區，開發強度比照第4種商業區，建蔽率50%、容積率560%，開發起來，樓地板面積規模將不亞於附近的南山廣場。

曾國基也強調，若單純考量收益，可完全不設條件就公告招標，但考量社會觀感，避免「超級豪宅」出現，原則上允許做住宅使用。此外，日前有業者反映，台北市大型會議及展覽空間仍不足，而國產署並非追求最大土地價值，若有公益性質及國家效益，是可以調整的，尤其會議展覽在觀光中是投資報酬最高的觀光發展項目，因此犧牲一點權利金，可以創造更高經濟效益，尤其是觀光乘數效果，財政部也是樂見到。

由於目前世貿3館基地是暫租給外貿協會營運，租期至今年底為止，曾國基表示，預計明年第1季、3月底公告招標，若加上台北市松江南京地上權案，2案權利金合計上看400億元，整個投資可以帶動全國經濟成長約0.8個百分點。