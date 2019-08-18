今日天氣／今天氣悶熱！南部地區一整天有斷續陣雨或雷雨

今（ 19 ）天西南風稍減弱，但台灣仍處於大低壓帶內，大氣環境不穩定，南部地區一整天有斷斷續續的陣雨或雷雨，其他地區天氣變化快速、時晴時雨，午後在熱力作用加成下，各地雨勢會較顯著，有局部大雨發生的機率，請留意；氣溫方面，中南部由於降雨較持續，高溫約 28 至 30 度，其他地方約 30 至 33 度，稍感悶熱。

柯文哲真的有染紅？ 議員曝「驚人內幕」：完全心死了

柯文哲從擔任市長到現在「染紅」爭議不斷，自兩岸一家親的言論出來之後，就有許多質疑「白色力量」是否真的是純白的聲音出現，直至今年 6 月，國台辦又大力讚賞柯文哲，引發各界遐想。對此，綠黨議員王浩宇就在臉書揭露，其實柯文哲早就是「紅媒自己人」，直呼對他「早就心死了」。

女大18變！高嘉瑜國中照曝光 萬人瘋看「傳說中的逆齡」

近日受到基隆市長林右昌的「陳年照風波事件」影響，許多政界人物也紛紛跟風 PO 出自己的陳年舊照。昨（ 18 ）日台北市議員高嘉瑜就在臉書上開玩笑發文感慨「自己 20 年前還沒出生，沒辦法加入這波熱潮」，沒想到下面就有高嘉瑜的國中同學留言，貼出高嘉瑜的國中畢業照，引發大量網友熱議。

嚇傻！具惠善安宰賢爆「離婚」 女方證：我丈夫要離的

這實在太令人震驚了，曾經因為甜蜜的愛情，感動無數觀眾的韓國演員具惠善、安宰賢，突然爆出即將離婚的消息，而且還是具惠善本人在 IG 證實的。

具惠善：跟他分開我可能會死！ 安宰賢翻臉不聯絡

曾演出神劇《來自星星的你》的韓國男星安宰賢（ 32 歲），因與具惠善（ 34 歲）合作韓劇《吸血鬼醫生》假戲真做，更閃電於 2016 年 5 月註冊結婚，結婚 3 年來相當恩愛，尤其安宰賢更以「寵妻狂」著稱，沒想到具惠善昨（ 18 ）晨卻突然在 IG 發文，透露丈夫單方面想離婚，令粉絲大為震驚。

省馬桶水？女PO文怨「長輩式沖法」 眾人崩潰：我家也是

隨著社會變遷，早期人們的生活方式，與現在難免有些落差，部分長輩從小過慣節儉生活，即使家中經濟狀況並不差，也難以改變節省的習慣。近日，一名女網友在 PTT 表示，家中長輩習慣用水瓢裝水沖馬桶，此舉卻讓廁所產生異味，貼文意外引發許多網友共鳴，崩潰直呼「我家也是！」（編輯：許苡晴）

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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

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