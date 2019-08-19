台灣總統蔡英文，近日屢屢針對香港局勢發言，表示若真有個別香港居民來台申請庇護，將依「人道救援」方式給予援助，明顯激怒北京當局，除了頻頻透過政府單位、官方媒體抨擊，大陸國台辦發言人馬曉光 19 日亦再度表示，要正告民進黨，停止破壞香港特區的法治，也斥責民進黨罔顧事實、顛倒黑白。

馬曉光指出，台灣當局不僅為香港少數暴力激進分子掩蓋罪行、助長他們禍害香港的囂張氣焰，竟還公然聲稱要為這些人提供庇護，台灣儼然成為「避罪天堂」，置台灣民眾安全與福祉於不顧，並強調任何人都無權凌駕於法律之上，不得以任何方式縱容違法犯罪份子。

自從香港反送中風波爆發以來，北京和香港親中人士曾多次指控有外部勢力介入，導致香港「暴徒」無法無天，還點名台灣、美國，稱其為反送中事件幕後黑手。除了國台辦，大陸外交部也曾數次於公開場合指責這些外部勢力居心叵測。

對此台灣陸委會也曾回應，認為歷史已一再證明，專制極權永遠無法贏得人心。香港政府提出逃犯條例修訂，引發香港人及國際社會對人身安全的擔憂，其後又處理不當，從而導致香港今天不穩定的局勢，卻還試圖推卸責任，是「相當荒謬」的。應責躬省過，以誠意和善意回應民眾的訴求，才能重建社會信任感，真正解決問題。