日前有汽車駕駛人行駛於高速公路開放通行的路肩上，隨後又變換回主線車道，遭後車檢舉告發，這名駕駛人不服提起行政訴訟，經法院調查該開放路肩路段已設置「路肩通行限往出口小車」告示牌，因此判決敗訴。

法官認為，開放路肩路段若已設置「路肩通行限往出口小車」告示牌，行駛時就需依告示牌指示行駛，即應繼續行駛路肩並通往出口匝道，不得再變換回主線車道，否則依高速公路局函示認定就是路肩超車違規行為。

新北市交通事件裁決處處長李忠台表示，高速公路於尖峰時段常出現塞車，為疏解下交流道車潮，因此會在特定時段開放交流道附近的路肩讓駕駛人通行，以緩解下交流道車潮，但行經開放路肩通行路段，應注意沿線的告示牌面，否則恐遭罰。

根據裁決處統計，107年至今年6月，新北市「行駛高速公路違規使用路肩」違規案件就有7920件，可見民眾違規行駛路肩的情形相當多，違規者將被裁罰4000元到6000元。

李忠台提醒，行經高速公路開放路肩通行路段，應注意沿線的告示牌面，如果該段路肩僅限往出口方向小型車通行，即應繼續行駛並駛離高速公路，若未依規定駛離高速公路而變換車道回主線車道續行，就是違規行為，且易肇事，所以行駛開放路肩「眉角」多，駕駛人要多注意。