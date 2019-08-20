黃大偉／汐止人、前時代力量黨員

一種可能，二種變化，到最後，輸的是人民與支持者的期待，尤其對汐止而言，改變，只發生在2016年的1月16日那晚。

2015年的夏天，汐止等到了一次改變，很多人相信這次真的能「從頭贏回臺灣」。當時的氣氛，我們面對的是20年來汐止想改變的期待，所以我們將這些期待，寄託給汐止人，所以，黃國昌的出現，對很多汐止人而言，是將地方發展及亙古流傳的地方派系終結。但，四年過去了，汐止這四年有沒有進步？

從罷昌開始算起，汐止這幾年來都在選舉及罷免的活動裡掙扎，不是說好了要「從頭贏回臺灣」嗎？這一切怎麼會變的像在為神造路，說好了要改變地方，最後卻變成立委的職責是要監督中央。我們不忍打臉汐止人選的立委，從黃國昌的《向人民報告》裡，我們看不出改變從何開始，卻只見到地方派系及政治角力的拚搏，在口不對心的國會及地方的操作，粗糙的將地方發展解讀為一再的會勘及轉Po地方電台的會勘新聞。

黃國昌在短短四年任期，最後也演變成不競選連任，改為國會辦公室主任，號稱第一把交椅，比很多立委還專業的主任，代主出征。說是交棒，如果ㄧ任立委就能將工作給交棒給自己國會主任，我們也想請教國昌老師，您完成了汐止人對您的期待了嗎？您真的認為這是汐止人要的結果嗎？連過程都是荒腔走板的提名，汐止人還要幫您堅強幾次？

所以我大膽預測這一種可能及二種變化就是：汐止可能輸給李永萍，時代力量及國昌老師ㄧ同泡沫的二種變化。

所以，汐止別為我哭泣！