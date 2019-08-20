太監，是指古代宮廷里受過「宮刑」的人，也稱為宦官，太監制度是中國大陸古代非常殘忍的制度，後來滿清滅亡，就推翻了這種陋習制度，太監從此不再存在。而近日在網路上出現了滿清末年「最後一位太監」孫耀庭的珍貴影像，這是他去世前做的訪問，他還曾出版自傳《最後一個太監》，甚至被後世翻拍成電影，讓人一探紫禁城內的「嬪妃秘辛」。

從這段影片中對孫耀庭的訪談中可以了解到，末代皇帝溥儀脾氣暴躁，年少時喜歡吃喝玩樂。而根據在孫耀庭出版的《最後一個太監》自傳中他回憶，在他 21 歲的時候，末代皇帝溥儀大婚，而剛進宮的他由於小朝廷經費的困難，大部分的太監可以自行決定去留，孫耀庭卻被改派為婉容皇后的太監。孫耀庭更回憶了婉容皇后洗澡時的光景，「婉容皇后洗澡就在梳頭的那個屋內，從全身衣服脫光，到洗完再穿上，她都是一動不動全由宮女伺候。她挑了兩個年歲大一點的宮女為她擦背、搓澡、搓腳、剪腳趾甲，不管怎樣，她都是坐在那兒，紋絲不動」。

更令人驚訝的是，孫耀庭在他自傳中提到其實「溥儀在 30 年前就有陽痿，一直在求治，療效欠佳。有吸菸嗜好，曾三次結婚，都未能生育」。因此婉容皇后和溥儀的夫妻生活幾乎沒有，而宮女和太監都知道婉容皇后有一個奇怪癖好，就是洗完澡後，時常裸體在瓷澡盆邊坐上一段時間，並癡癡的打量自己的身材和肌膚，看到這一幕的宮女和太監們背後悄悄議論說，她光著身子「孤芳自賞」。

後來，溥儀被扶持為偽滿洲國皇帝後，孫耀庭則因患肝病離開。「文化大革命」後，孫耀庭負責北京寺廟的管理工作，之後住進了廣化寺，就在那時他出版了《最後一個太監》這本書，他在那裡度過了自己的餘生。1996 年，孫耀庭平靜的去世了，做為最後一個太監，他的去世也意味那個畸形的封建社會離我們遠去了。