韋安／資深媒體人

郭台銘是否會出來選？不在於被動式的「換柱」效應，而是韓國瑜的民調是否一直「掉下來」，韓主動退選。另外最關鍵的角色，不是柯文哲，而王金平。

韓國瑜在黨內初選大贏之後，一定也輕鬆不起來，甚至倒吸一口涼氣。望著追隨他一望無際的「農民起義大軍（庶民韓粉）」，浩浩蕩蕩但魚龍混雜，雖然堅定，但數量上不足以讓他能夠在2020登上總統寶座。

這些人激情、偏執、排他，在過去幾個月中，已經嚇跑和趕走了年輕人和中間選民。初選後，韓的民調就開始節節下滑。雖然，黨內有不再發生「換柱」的共識，黨主席吳敦義也強調「絕不可能陣前換將」，但是如果韓國瑜民調「掉下來」，到毫無勝算的地步，他還能選的下去嗎？

輿論氛圍在營造和推波助瀾這種想像，初選落敗但仍不放棄者，在篤定這種可能。黨內還不表態對韓支持的要角們，則別有一番用心。究竟，韓國瑜會真的「掉下來」嗎？

一，現在談民調，毫無意義，如果賴清德仍然沒有表態不選，小英就算如何從「捍衛主權」和香港「反送中」中「補血」，她的民調，也不會如此攀升。賴神確定不選，讓綠營支持者全部歸隊，小英成為他們唯一的選擇。

但藍營支持者中，還有郭台銘的待選和備選效應。郭粉的狂熱與激進，一點也不遑多讓於韓粉。這部分流離支持度，如果哪天郭確定不選了，大部分還會歸隊到韓這邊。

二，最近，各種爆料、未爆彈一一引爆，據說後面還有10顆20顆在排隊。這些對韓有一定的殺傷力，但都不足以致命。

韓經歷九合一和黨內初選2次選舉，算是經歷過殘酷的考驗。如果黨內對手和黨外敵人，真有所謂「一刀致命」證據，早就下手。而且一波一波的攻防，民眾已建立對韓的「寬容度」，他就是一個「不完美」，但可以壓寶賭一下的候選人，因為他的對手也好不到哪裡去。就算有一天，傳聞中的小三「抓到了」，也不會有什麼太大的影響。

三，韓國瑜有死忠的韓粉，雖不足以讓他當選，但人數客觀。他的民調再怎麼掉，也會在25%左右有支撐點，不會像洪秀柱當年跌到17%。也就沒有最後自我「退讓」的可能。

還有，對岸祭出停止自由行和團客減半，讓旅遊和服務業庶民深受其害。兩岸關係再急劇惡化下去，中產階級和經濟選民的現實利益將受到威脅。

韓國瑜一定會主打兩岸不和平，金融破產、房地產崩盤等論述，一味「顧主權」的年輕人很難回頭，但中間選民、中產階級、企業主還是會被爭取回來。最後奠定韓的贏面。

從這3點來看，韓國瑜的支持度要「掉下來」，足以讓他退選的可能性不大。不過未來幾個月，他的總統之路會倍感艱辛。

有些藍營縣市首長，不願擔任地方競選總部主委倒是小事。有些藍營要角還在「觀望」或風言風語，也是累積、賣弄談條件的籌碼。真正的關鍵，還是在於郭台銘的動向。

當藍營都在期待勸退郭台銘時，反而忽視了一個關鍵因素王金平。無論郭柯王合作，郭王配，或郭另找副手人選，他要選下去，都要有豐富政治經驗，熟悉地方政治網絡，和選舉經驗的王金平來協助。在王的運作下，加上郭的財力，比方每人贊助2000萬，相信藍營不少選區域立委的人，會靠到郭那邊。

據說王在郭柯王「結盟」中，處於比較被動的角色，是有人一直拉著他跳進去。只要國民黨能把王金平拉回來，國民黨和韓國瑜的這場總統大戲，就會提前塵埃落定。

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