雲林縣政府針對某些媒體，於19日報導農業處長張鴻猷調動與高雄市長夫人李佳芬女士之農舍有關之「獨家」新聞，純屬毫無根據之影射；雲林縣政府20日提出嚴正聲明，表示強烈譴責惡意影射假新聞，並籲請中央政府主動展開調查。

高雄市長夫人李佳芬女士座落於雲林縣古坑鄉田心村農舍，20日是地主限期改善最後期限，連日來已成為大家關注問題，農業處長張鴻猷處長表達辭意，也引發農業處長的調動與李佳芬農舍有關相關報導。

雲林縣政府指出，農業處長張鴻猷處長因身體因素，早於數月前就向縣長張麗善表達辭意，但張麗善基於為雲林留下有戰力之農業人才，多次慰留張處長，僅在張處長堅辭，以及身體考量下，最後決定將張處長轉調參議，以繼續借重專才，留在縣府為雲林服務。

雲林縣政府表示，有關報導以「獨家」之方式，以及聳動引起議論的標題，刻意誤導民眾對於此項人事案之認知，創造不存在的「傳聞」，卻未經當事人確認，實屬不負責任之行為，完全違背媒體需基於事實報導之社會責任。

雲林縣政府強調，此件影射報導不但打擊了雲林縣政府之士氣，更對張鴻猷處長及接任的魏勝德處長不公。針對此則報導，縣府呼籲各界，切勿輕信不實消息，並請媒體自律，勿因選舉立場，刻意製造虛假信息。