韋安／資深媒體人

自從韓國瑜被正式確認為黨的候選人後，國民黨的選情突然一夜之間陷入僵局。郭台銘、王金平與柯文哲，不斷傳出結盟的消息，搞得黨內一片人心惶惶。

朱立倫赴美之後時不時丟出犀利言論，盧秀燕、侯友宜隨之態度曖昧。洪秀柱表態元帥南征，但北南藍軍觀點對立、內部分裂。黨主席吳敦義和2020參選人韓國瑜面對一團亂局，目前還拿不出好的辦法，對內整合、彌平裂痕。

面對總統直選以來，最為困惑的一場亂局，如何剝絲抽繭抓住問題的核心，這已經是擺在國民黨眼前的當務之急。時間已經剩下不到5個月，切不可犯任何方向性的錯誤，否則2020必輸無疑。

一、千頭萬緒，關鍵是郭台銘

國民黨在2020搞了一場史無前例的黨內初選，本意是好的，是順應民主的生態，但結果卻是變得失速、失控。一手好牌快要打成「相公」。

原本以為韓國瑜從黨內初選出線，敗選者郭台銘、朱立倫都會遵從遊戲規則，團結到韓的旗下，壯大韓流的隊伍，一起衝刺2020。孰料政治新鮮人郭台銘有他自己的玩法，不僅不願賭服輸，還與王金平結成了政治同盟，硬是不想缺席這場終極角逐。

從目前看來，郭台銘有兩套玩法，一是郭柯王結盟，跳出國民黨直接參選；二是由黨內明確其「儲君」（備位、備選）的地位，安排一個延長賽。

郭台銘在初選時，就提出過「備案機制」（類似儲君）。萬一初選出線者，在未來幾個月，因種種原因實在選不下去。11月正式向中選會登記參選前，應該有個讓那時「最強人選」接替參選的機制。

這兩種玩法都是超出了國民黨的思維邏輯和政治慣性，給國民黨的一幹政治大佬出了一道難解的課題：

如果郭台銘脫黨參選，韓國瑜和國民黨2020必輸。如果把郭台銘立為「儲君」，又壞了政治規矩。 可是，在郭台銘打死不退的情況下，兩難之間必須做出選擇，是想丟掉2020，與郭王同歸於盡？還是做出艱難的妥協，屈從於霸道總裁的任性妄為？

二、立郭為「儲君」，是否可行？

郭台銘想被立為「儲君」，既是對2020不死心，也是某種受挫心理的呈現。當然，2016的換柱，給了郭台銘一個先例，讓他認為這也是一種對於黨國忠誠的堅持與奉獻。

如果對於郭台銘做出某種程度的妥協，在一定條件的約束下，給郭一個「儲君」的名分，似乎是當前唯一可以解套的方式。

根據7月15日國民黨公佈的黨內初選民調結果，韓國瑜44.80%，郭台銘27.73%，韓國瑜對比郭台銘有17%的穩定且安全的領先。假設未來的兩個月內，只要韓國瑜沒有驚天「未爆彈」，或者柯文哲說的「彗星撞地球」，韓國瑜必將保持這個領先幅度，甚至還會有所擴大。

為什麼會擴大？道理很簡單，一則郭台銘歹戲拖棚，繼續參選的正當性持續弱化；二則藍軍的危機意識不斷增強，游離在外的淺藍快速歸隊；三則郭臺銘與柯文哲的合作「鬧劇」，讓其標榜的知識藍、經濟藍已經褪色。

現在的關鍵，就是韓國瑜有沒有這個肚量和胸懷，接受又一次黨內對手的二次挑戰。

三、不懼挑戰，才能克難前行

假如韓國瑜接受了這個挑戰，或者所謂的「城下之盟」，其實對韓是趨利避害的聰明之舉，對國民黨更是避免雙輸、爭取多贏的機遇。

首先，郭台銘沒有「輸二次」再玩下去的理由，在權衡得失的情況下，說不定只要韓國瑜答應「立儲」的那一刻，就是郭台銘宣佈退選的時間點。當然，如果郭台銘願意再玩兩個月，韓國瑜也應樂得奉陪。

其次，韓國瑜展現出了角逐大位者的高度與氣度，不再是外界詬病的「同溫層取暖」，可以團結最廣大的深藍、淺藍、知識藍、經濟藍、農民藍、北部藍、南部藍、高級藍、底層藍等等各類藍軍，一起總攻2020。

再者，有了郭台銘加入的延長賽，正好彌補近一段時間韓國瑜在議題上的薄弱，讓輿論徹底聚焦到國民黨身上來，把蔡英文上升勢頭擋一擋，順勢讓柯文哲邊緣化。

四、一通百通，朱王問題迎刃而解

在傳得沸沸揚揚的郭柯王結盟中，其實郭台銘是最核心的一環，王金平是囿於情義和情緒，才不得不被動相挺。而柯文哲則是明顯的同床異夢，與郭王本來就不是一路人，遲早是要分家的。

只要郭台銘重新回到國民黨的遊戲軌道中來，王金平自然也就回歸了，國民黨分裂的燃眉之急也就得到化解。

至於朱立倫，本來就在初選階段與韓國瑜結成了不穩定的同盟關係，郭王都回歸了，朱立倫還有什麼理由再觀望彷徨？

韓郭王朱吳只要能夠坐一桌，有什麼是分不清楚，配不清楚的呢？這不又回到國民黨最擅長的遊戲嗎？

五、不破不立，大破大立

也許有人會擔心，國民黨把郭台銘「立儲」，會不會壞了規矩，從此一發不可收拾？ 這完全是杞人憂天。國民黨剛剛結束的黨內初選，就是百年老店的頭一遭，雖然結果不甚完美，但好歹是開了黨內民主的先河。

如果能再順應情勢變化，再來一個「立儲」，給2020加一道保險，避免分裂，對於吳敦義主席，對於韓國瑜，都是錦上添花的開創之舉。

如今已經是21世紀，以不變應萬變那是故步自封、自取滅亡，以創新應萬變，那才是的生存之道。2020，生存還是毀滅，國民黨的精英階層，該做出自己的抉擇了！

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