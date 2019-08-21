韋禮安日前被爆出自組成立工作室耀聲音樂，並且離開老東家福茂唱片，未來的唱片約由華納音樂接手，對此消息，福茂大動作喊告，同時發布聲明提到與韋禮安的唱片合約尚未終止前，擅自宣布合約到期、私接工作；韋禮安的委任律師張承中也立即發表聲明，提出鐵證打臉，韋禮安、福茂唱片正式撕破臉，而對於張承中提出的聲明，福茂唱片於今（21）日稍早二度發聲明質疑張承中。

福茂唱片的聲明中提到4點，第一點火力十足的攻擊韋禮安的委任律師張承中，「本公司之前未曾聽聞過張承中律師承辦過什麼了不起的案子，查到最多的新聞是他是極受歡迎歌手的「前夫」，不知張律師有何專業經驗來評判本公司與韋禮安的合約是否合理？」

第二點則是指出對方解讀的合約內容「韋禮安錄製95首歌曲、合約已結束」、「….若一方消極不配合錄製，合約等於未定期間，形同永遠…」兩者說法矛盾，因此福茂怒批：「如此不專業的聲明，實難今人苟同。」

最後福茂唱片表示：「張承中律師的聲明都是錯誤的，其錯誤應源自於其對唱片業的不理解，本公司不欲隨之起舞，本案已進入法律程序，有任何證據、爭執留待訴訟過程中解決，請張承中律師、韋禮安及其身邊工作人員自律，勿再對外發出不實言論以免另生糾紛。」

福茂唱片聲明原文：

違約無誤！福茂唱片嚴重質疑張承中律師專業 韋禮安合約說法矛盾又錯誤

針對張承中律師日前代韋禮安發出之聲明，福茂唱片公司回應如下：

一、本公司之前未曾聽聞過張承中律師承辦過什麼了不起的案子，查到最多的新聞是他是極受歡迎歌手的「前夫」，不知張律師有何專業經驗來評判本公司與韋禮安的合約是否合理？

二、 張承中律師列出福茂已為韋禮安錄製95首歌曲、合約已結束，卻又說福茂的合約：「….若一方消極不配合錄製，合約等於未定期間，形同永遠…」，其說法豈不自相矛盾！何來永不到期的合約？如此不專業的聲明，實難今人苟同。

三、本公司重申，張承中律師提出的95首數量是錯誤的，但福茂為韋禮安錄製的曲數及長期給予韋禮安的支持都極少有歌手能及。與韋禮安簽約至今，扣除第一年的培訓及一年的兵役大致8年，福茂為韋禮安所錄製的歌曲遠高於一般歌手同期數量，其中一張專輯甚至包含2張CD收錄總計16首歌曲，試問哪一位歌手在如今的環境下還能得到如此資源？

四、本公司再度表示，張承中律師的聲明都是錯誤的，其錯誤應源自於其對唱片業的不理解，本公司不欲隨之起舞，本案已進入法律程序，有任何證據、爭執留待訴訟過程中解決，請張承中律師、韋禮安及其身邊工作人員自律，勿再對外發出不實言論以免另生糾紛。