好市多除了便宜又實惠的商品，其售後服務更是讓許多客人大讚，貼心的動作也讓客戶忠誠度狂升。日前就有一名男網友表示自己在台灣買了一條金鍊，回到美國後卻不小心弄壞，對此他想說試試看能不能在美國退貨，沒想到好市多的回應卻暖哭他。

日前有一名男網友於臉書社團《 COSTCO 好市多 消費經驗分享區》分享經歷，表示自己長期定居美國，剛好暑假與老婆一起回台度假時，到好市多購買了一條金鍊。沒想到回到美國之後，卻一不小心將手鍊勾斷。

這樣的狀況讓男網友相當頭疼，因為在美國修復純金飾品，都可能要花費好幾千元台幣，材料費還要另外算。他本想說等下次回到台灣問問看，但這可能是一年以後的事，很怕被人認為是奧客，用了一年的東西還敢拿來退。

於是乎，他們想嘗試到美國好市多是否也能成功退款，便帶上斷掉的手鍊、盒子和中文保證書前往。夫妻倆利用破破的英文向商場的客服部經理解釋，經理聽完後先表明「沒遇過這樣的情形」，不過卻暖心直言能夠幫忙詢問看看，於是請他們的留下聯絡方式等待消息。

過了一週後，美國好市多的客服部經理就連絡他們，表示已和台灣部門聯絡上，也透過其證實利用好市多聯名信用卡購買金鍊，表示願意退款，更直言「如果我們可以接受當日的匯率，他可以接受我們在美國退貨，將台幣售價與稅金換算成美元後退到我們的信用卡。」這樣的暖舉也讓這名夫妻大讚好市多的服務，讚嘆「經過這次的經驗後，我們對好市多的忠誠度，又更上了一級」！

貼文一曝光後，就引來相當多人大讚，直言「好誇張喔，這個讓奧客知道了就完蛋啦」、「好貼心喔！會員還是好處多多，用心幫助我們」、其實美國本來就很重視顧客權利，這樣的退貨機制在美國真的是很常見的啊」、「我覺得超貼心，尤其是在收據遺失的狀況下還幫忙處理」。（編輯：陳雅雲）