「疑似、可能、合理懷疑、情治友人嚴重警告‧‧‧」

民主國家最嚴重的罪行：利用「國家機器」監控競爭對手，因為韓國瑜突然指控他的座車被「國家機器」裝上「追蹤器」的話題，在虎頭蛇尾中，變成了烏龍搞笑劇。

很多人更要因此「感謝」韓國瑜和他的團隊，才短短幾天，台灣「科普大爆發」，「精神醫學」變成顯學，很多人因此都在許多專家解說之下，了解到了「酒精戒斷症侯群」和「六種幻想的解析」‧‧‧

出了甚麼事，原來氣勢足以吞食天地、征服宇宙的韓國瑜怎麼越來越荒腔走板了？

因為現在是八月，也是農曆七月，是「抓交替」的陰影在作祟啦！

眼看韓國瑜的民調像溜滑梯般跌跌不休，郭台銘和王金平加上柯文哲在旁邊虎視眈眈，「抓交替」的壓力，讓韓國瑜病急亂投醫、胡亂找符咒亂貼了。

第一張「神符」叫做「美國認證符」，透過國民黨退休政務官體系長期和美國互動交往的脈絡，韓國瑜爭取到九月或十月可望再到美國去一趟「重修」的機會，也是在國民黨當忙下，韓國瑜爭取到先到美僑商會午餐會演說預先面試的機會，這一切就是要創造一種聲勢：「美國老大哥已經認證藍軍代表就是我」，避免泛藍內部仍有人遲疑張望！

所以韓國瑜利用AIT處長酈英傑南下高雄機會，在韓的「國政顧問」安排下，得到了一張和酈英傑合影照片當「老大哥附身」保命符‧‧‧好事卻多磨，一個酈英傑「背檔」韓國瑜的畫面，又成了網路Kuso的話題。

然而韓國瑜已經不管這麼多啦，性命交關，繼續貼符‧‧‧

第二章「神符」叫做「T霸神功」，為了破解各地諸侯都心存觀望、立委參選人擔心害怕的現象，國民黨黨中央曾永權想到了破敵良策，下令到了九月起，每一個縣市都要求立委參選人和掛出和韓國瑜合照的看板，證明「團結」不容分化。

這個「神符」還真的是「此地無銀三百兩」，大型看板、T霸‧‧‧各鄉各鎮和各重要路口與景點都要放，算一算，可是數百萬元銀兩要支出。

這筆錢誰出？國民黨黨中央窮到苦哈哈，吳敦義都在臉書上討拍說每個月籌錢之苦，當然不是黨中央出錢，韓國瑜方面呢？雖然因為高雄市長選舉戶頭上有些銀兩，也不夠支應全台看板的支出‧‧‧

此時此刻，搞不好更多的國民黨地方人士會想到：「哎，如果可以去找郭台銘就好了‧‧‧」財神一出，窮鬼退散！

此時此刻竟讓泛藍地方政客想起郭台銘，豈不是「長郭台銘志氣，滅韓國瑜威風」？真是鬼畫符了！

還有第三張「神符」叫做「拔舌地獄符」，只要膽敢批評韓國瑜的國民黨黨員，國民黨就祭出黨紀開除黨籍，讓黨員變成啞巴‧‧‧

拔了一個人舌頭，卻拔不了千千萬萬人的舌頭啊！

朱立倫在美國說國民黨應該「反送中」、侯友宜「市政優先」打臉韓國瑜還拒接競選主委，更又說韓國瑜「重啟核四」是「假議題」‧‧‧朱立倫和侯友宜的舌頭拔不拔？國民黨當然不敢，這張鬼畫符，無效！

更鬼畫符的仍是韓國瑜陣營，既不能知所進退，又無地方治理尺寸之功拿得出來，「失落的17年」還有多少不為人知的故事？體質孱弱的韓國瑜只能鋌而走險，搞最傳統的藍綠對抗，鞏固韓粉的不離不棄。

於是「天馬行空」的「國家機器」出爐了，「農曆七月鬼畫符」之譏更成笑柄，「搶救國瑜大兵」正成了今年暑假最讓人捧腹大笑的無厘頭大戲‧‧‧

●作者：黃創夏／資深媒體人

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