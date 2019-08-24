輕度颱風襲台，陸海空運今(24)日有所調整。陸運部分，台8線太魯閣148.5k路段發生土石流災情事件，並經搶修維持單線雙向通行，另還有預警性封閉道路有3處。而華信航空也公布25日國內航線有部分取消或延後。

台鐵

台鐵指出今（24）日24時前列車行駛概況如下：

一、 西部幹線

(一) 基隆-彰化間：各級列車正常行駛。

(二) 彰化以南：

1. 下行：12時以後(121次起)對號列車停駛，其中511次(七堵=潮州間)、117次(基隆=潮州間)改行駛至嘉義；區間車(彰化=嘉義間)正常行駛，嘉義以南停駛。

2. 上行：12時以後(176次起)對號列車停駛；區間車（嘉義=彰化間）正常行駛，嘉義以南停駛。

二、東部幹線：

(一)台北-花蓮間各級列車正常行駛。

(二)花蓮-台東間各級列車全日停駛。

三、南迴線(新左營-台東間)：各級列車全日停駛。

四、各支線正常行駛，沙崙支線14時以後停駛。

陸運

白鹿颱風影響，台8線太魯閣148.5k路段發生土石流災情事件，並經搶修維持單線雙向通行。另預警性封閉道路計3處如下：

1.台20線向陽至霧鹿間路段，於今(24)日10時實施預警性封閉道路，至明(25)日8時視巡查結果再開放通行。

2.台23線東河至富里間路段，於今(24)日11時實施預警性封閉道路，至明(25)日12時視巡查結果再開放通行。

3. 台8線太魯閣至大禹嶺路段，於今(24)日12時實施預警性封閉道路，至明(25)日8時視巡查結果再開放通行。

空運

民航局指出，受白鹿颱風影響，今日截至1000，國內線取消241架次，兩岸暨國際航線取消118、延誤40架次。

加拿大航空公告：原8/24 AC018 台北（TPE)- 溫哥華（YVR) 航班調整為提早起飛，時間為15:40，抵達時間8/25 11:35。機場報到櫃檯也將提早於12:40開櫃，14:40提早關櫃。

華航指出，24日取消班次如下

CI7863 台南-香港

AE986 香港-高雄

CI757/758 高雄往返新加坡

CI839/840 高雄往返曼谷

CI176/177 高雄往返大阪

CI132/133 高雄往返琉球

CI935/936 高雄往返香港

延後班次

CI124/125 桃園往返石垣島

CI135 札幌-高雄

加開班次

CI2122/2123 桃園往返琉球

CI758 新加坡-高雄航班原訂取消，改為延後起飛。

國泰航空/國泰港龍8月24日航班異動如下:

航班取消有

高雄-香港

KA457

KA437

香港-高雄

KA456

KA436

台北-香港

KA483

香港-台北

KA482

航班延飛有

高雄-香港

KA455 延飛至隔日10:30

KA443延飛至隔日09:55

KA459/8月25日延飛至同日10:00

香港-高雄

KA454延飛至隔日08:00

KA438延飛至隔日07:30

KA442延飛至隔日07:30

長榮航空今日航班異動如下：澳門-高雄航班BR832（18:35）取消；增開澳門-台中航班BR820，起飛時間18:35，抵達時間20:15。

樂桃航空航班異動資訊：8/24國際線取消

MM036 高雄→大阪(關西)；MM035 大阪(關西)→高雄

MM934 高雄→沖繩(那霸)；MM933 沖繩(那霸)→高雄

AirAsia 24 日航班異動

Z2132 馬尼拉-高雄，延至8/25 07:30起飛

Z2133 高雄-馬尼拉，延至8/25 09:45起飛

Z27134 宿霧-高雄，延至8/25 14:40起飛

Z27135 高雄-宿霧，延至8/25 17:30起飛

Z25134 克拉克-高雄，延至8/25 21:00起飛

Z25135 高雄-克拉克，延至8/25 23:10起飛

華信航空25日航班異動如下：

國內航線：

AE341/342/343/344/347/348/349/350/7931/7932 延後一小時起飛。

台北-金門: AE1261/1262/1263/1264/1265/1266/1275/1276 取消。

台中-金門: AE763/764/765/766取消。

台北/台中-金門12:00 以後航班視天候狀況飛航，其餘航班正常。

台中出發國際、兩岸航線：

所有航班維持正常。

海運

航港局公告，本日共有18航線，計220航次停航:

1.基隆-馬祖：部分停航(開航1航次，停航1航次)

2.基隆-大麥嶼：全部停航(1航次)

3.臺北-平潭：全部停航(2航次)

4.蘇澳-花蓮：全部停航(1航次)

5.馬祖福澳-福州馬尾：全部停航(4航次)

6.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)

7.南竿-莒光：部分停航(開航2航次，停航4航次)

8.金門-石井：全部停航(4航次)

9.金門-五通：全部停航(40航次)

10.水頭-九宮:正常航行但0930後航班減半(22航次)

11.布袋-馬公：全部停航(11航次)

12.東港-小琉球：全部停航(90航次)

13.臺南將軍漁港-澎湖東吉漁港：全部停航(1航次)

14.屏東鹽埔漁港-小琉球：全部停航(2航次)

15.大鵬灣-小琉球:全部停航(6航次)

16.富岡-綠島：全部停航(13航次)

17.富岡-蘭嶼：全部停航(6航次)

18.後壁湖-蘭嶼：全部停航(8航次)