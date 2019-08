美中貿易戰再次升級,繼北京當局宣布一系列報復性關稅後,美國總統川普亦打算要求美國企業移出中國,23 日美國股市大跌,道瓊工業指數重挫 623 點,美股 4 大指數收跌 2.37% 至 4% 不等。

川普 8 月初宣布對 3000億 美元大陸輸美貨品加徵 10% 關稅,原訂 9 月 1 日實施,不過隨後川普就聲稱為了讓美國民眾過個好一點的耶誕節,而將手機、筆記型電腦、服飾與玩具等項目的關稅,延至 12 月 15 日加徵;然而這並沒有對美中關係起到實際的緩解作用,23 日北京仍宣布,對美國約 750 億美元商品,加徵 5% 及 10% 不等關稅,另外對美國汽車及零件,也恢復徵關稅。

….better off without them. The vast amounts of money made and stolen by China from the United States, year after year, for decades, will and must STOP. Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China, including bringing..

