▲受到美中貿易戰升級影響，道瓊 23 日重跌逾 623 點。（圖／美聯社／達志影像）
▲受到美中貿易戰升級影響，道瓊 23 日重跌逾 623 點。（圖／美聯社／達志影像）

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美中貿易戰再次升級，繼北京當局宣布一系列報復性關稅後，美國總統川普亦打算要求美國企業移出中國，23 日美國股市大跌，道瓊工業指數重挫 623 點，美股 4 大指數收跌 2.37% 至 4% 不等。

川普 8 月初宣布對 3000億 美元大陸輸美貨品加徵 10% 關稅，原訂 9 月 1 日實施，不過隨後川普就聲稱為了讓美國民眾過個好一點的耶誕節，而將手機、筆記型電腦、服飾與玩具等項目的關稅，延至 12 月 15 日加徵；然而這並沒有對美中關係起到實際的緩解作用，23 日北京仍宣布，對美國約 750 億美元商品，加徵 5% 及 10% 不等關稅，另外對美國汽車及零件，也恢復徵關稅。

北京的做法讓川普大感不滿，便在推特上指控中國大陸竊取美國大量金錢多年，並要美國企業開始尋找中國以外的生產地，呼籲美國聯邦快遞公司 FedEx 、電商平台亞馬遜等涉及運輸產業，徹查、嚴禁‏來自中國或其他地方的類鴉片止痛劑芬太尼，甚至說：「我們不需要中國，坦白說，少了他們情況會好很多。」

川普命令美企移出大陸的決定，效力如何還有待觀察，但已足夠造成市場恐慌。23 日美國四大指數，美股道瓊指數下滑 623.34 點，或 2.37%，收 25628.90 點；那斯達克指數下滑 239.62 點，或 3.00%，收 7751.77 點；標普 500 指數下滑 75.84 點，或 2.59%，收 2847.11 點；費城半導體指數下滑 65.87 點，或 4.36%，收 1446.38 點。

此外，與美中貿易戰密切連動的個股打擊也很大，如蘋果公司（Apple）股價大跌 4.6%，收在 202.64 元。汽車股也受牽連，通用汽車（GM）與福特汽車（FordMotor）分別下挫3.2%、3%。

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