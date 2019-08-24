美中貿易戰再次升級，繼北京當局宣布一系列報復性關稅後，美國總統川普亦打算要求美國企業移出中國，23 日美國股市大跌，道瓊工業指數重挫 623 點，美股 4 大指數收跌 2.37% 至 4% 不等。

川普 8 月初宣布對 3000億 美元大陸輸美貨品加徵 10% 關稅，原訂 9 月 1 日實施，不過隨後川普就聲稱為了讓美國民眾過個好一點的耶誕節，而將手機、筆記型電腦、服飾與玩具等項目的關稅，延至 12 月 15 日加徵；然而這並沒有對美中關係起到實際的緩解作用，23 日北京仍宣布，對美國約 750 億美元商品，加徵 5% 及 10% 不等關稅，另外對美國汽車及零件，也恢復徵關稅。

….better off without them. The vast amounts of money made and stolen by China from the United States, year after year, for decades, will and must STOP. Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China, including bringing.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年8月23日

….your companies HOME and making your products in the USA. I will be responding to China’s Tariffs this afternoon. This is a GREAT opportunity for the United States. Also, I am ordering all carriers, including Fed Ex, Amazon, UPS and the Post Office, to SEARCH FOR & REFUSE,…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年8月23日

北京的做法讓川普大感不滿，便在推特上指控中國大陸竊取美國大量金錢多年，並要美國企業開始尋找中國以外的生產地，呼籲美國聯邦快遞公司 FedEx 、電商平台亞馬遜等涉及運輸產業，徹查、嚴禁‏來自中國或其他地方的類鴉片止痛劑芬太尼，甚至說：「我們不需要中國，坦白說，少了他們情況會好很多。」

川普命令美企移出大陸的決定，效力如何還有待觀察，但已足夠造成市場恐慌。23 日美國四大指數，美股道瓊指數下滑 623.34 點，或 2.37%，收 25628.90 點；那斯達克指數下滑 239.62 點，或 3.00%，收 7751.77 點；標普 500 指數下滑 75.84 點，或 2.59%，收 2847.11 點；費城半導體指數下滑 65.87 點，或 4.36%，收 1446.38 點。

此外，與美中貿易戰密切連動的個股打擊也很大，如蘋果公司（Apple）股價大跌 4.6%，收在 202.64 元。汽車股也受牽連，通用汽車（GM）與福特汽車（FordMotor）分別下挫3.2%、3%。