台南吳先生將車開去TOYOTA原廠進行保養，結果車子在保養廠內，被技師開去撞牆角，原因竟是「技師身材較高大」，令人超級傻眼；更誇張的是，被撞爛的車還在保養廠內，廠方人員竟發訊通知車主，「車子定保時間快到了」！

TOYOTA西台南服務廠24日上午發簡訊通知吳先生，車子已接近定保時間，請撥電話預約保養，吳先生收到簡訊差點沒昏倒，他在臉書貼文，「扯到爆！車子已經重傷趴在你們鬆了螺絲的公司半個月了！你們公司竟會傳這個給我，昏企！」

「真的非常離譜，車子躺在廠內半個月，還提醒要保養」吳先生氣憤地說，TOYOTA公司就是擺明要擺爛，不聞不問，這種處理事情的方式與態度沒有人能接受﹔「車子被你們撞成這樣，我對你們已沒有信心」吳先生說，「我怎麼還會將車子給你們保養？」

吳先生表示，8月10日他將車開進永華路的TOYOTA西台南服務廠進行保養，結果好好的一輛車竟在廠內被工作人員開去撞成這樣，至今廠方沒有誠意處理，折舊賠償金額及代步費用均堅持低於行情，更可惡的是，賠償金竟然是自日後車子進廠保養的費用逐次折抵；吳先生質問廠方，「若我賣掉車子，這筆賠償金如何處理？」，當下廠長說不出話來。

TOYOTA西台南服務廠廠長表示，事發當天，技師要將吳先生的車子從戶外的停車場移至室內，因技師的身材較為高大，進到吳先生的車子裡，又沒向後移動座位，導致右腳要踩剎車，卻被左腳拐絆到，才撞上牆角。