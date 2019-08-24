香港特區政府因修訂《逃犯條例》引發港人抗爭行動，至今逾兩個月仍未落幕，大型遊行示威遍地開花。近日，有香港民眾登頂阿爾卑斯山，兌現「兄弟爬山、各自努力」的口號，除了沿途向不同國籍的登山客說明香港示威事件的始末，更在山頂插上寫著「光復香港 時代革命」的黑色旗幟。

這名網友也把照片發布在臉書稱，「這兩個月香港人無數次行動仍帶不到改變，但這趟旅程遇到的人告訴大家，我們香港人並不孤單」，更在文末附上「#我是護旗手」的標籤，諷刺不少藝人表態「護旗手」。

臉書「山中遊子」粉絲團中發文表示，雖然在山上遇到惡劣天氣，但在狂風雷暴下仍然堅持完成任務，「兄弟爬山、齊上齊落」。

Facebook專頁「山中遊子」發文，指當時在山上遇到狂風雷暴，，但仍堅持完成任務，「兄弟爬山、齊上齊落」。他表示，這次登山接觸了很多外國人，「以前大部分是跟嚮導一團或有空閒就只顧拍照，沒太多自由時間交流。在山屋的三天與很多不同國籍的登山者交流，有韓國、俄羅斯、奧地利、美國、法國等等，全部一聽到我們來自香港，都説有看新聞知道香港發生的事，並支持廣大市民對抗極權。」

他說，「現在香港的環境氣氛真的很不想到外國登山，心裡一直忐忑，本身相信只有行動能帶來改變，這兩個月香港人無數次行動仍帶不到改變，但這趟旅程遇到的人告訴大家，我們香港人並不孤單。為表離港愧疚，把這八個大字插在示威革命大國的頂峰，『光復香港 時代革命』。」

從他 PO 出的照片可看出，他將寫有「光復香港，時代革命」的黑色旗幟插在阿爾卑斯山頂峰，讓許多香港網友非常感動。