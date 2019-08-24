韓國瑜
民調顯示，蔡英文對上韓國瑜的支持度近一步拉開，蔡領先快20%。 (圖/Nownews資料照

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離2020總統大選不到5個月，根據台灣民意基金會的調查，韓國瑜的民調從日前遭蔡英文反超後，差距近一步擴大，根據8月調查的結果，韓國於落後蔡英文已達17%以上。

民調首先假設2020大選，沒有強力的第三選擇出現，僅由藍綠對決時，蔡英文的支持度52.1%、韓國瑜34.7%，已是一面倒的局面，而跟七月相比，蔡英文當時支持度45%，經過一個月上升7.1%，一口氣跨越了過半的門檻；韓國瑜則持續疲軟，下降了5.4%。

根據民調趨勢，除了4月時，韓國瑜領先蔡英文8.3%外，韓已連續三個月落後給蔡英文，落後幅度從5%到13%都有，但8月的民調，韓已經落後將近20%。

民調指出，從政黨認同度來看，蔡英文獲得96.8%民進黨認同者的支持，選後整合可說是非常成功；韓國瑜的部分，獲得83.7%的國民黨認同者支持，跟初選前後相差無幾，整合仍有待努力。在中間選民部分，蔡英文獲得的支持度比韓多14%，進一步拉開兩人差距。

民調近一步分析，原先韓較能獲得45歲以上選民的支持，但這次民調結果，韓連這塊都失守。

從地緣的角度看，韓國瑜在新北、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏澎都大幅領先，韓則在基宜花東、金馬領先；台北市的部分，韓小幅領先。

台灣民意基金會民調執行單位為山水民意研究股份有限公司，訪問地區為全國，訪問對象是二十歲以上成年人。抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣。訪問日期為108年8月19日至108年8月20日。有效樣本1,085人，抽樣誤差在95％的信心水準下，約正負2.98個百分點。

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