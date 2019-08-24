中央氣象局今（24）日下午2點40分舉行記者會，指出輕度颱風白鹿中心位置未來1到2小時就會出海，至於什麼時候解除陸上颱風警報？氣象局則說，晚上到深夜可望解除台灣本島的警報，但暴風圈還是會持續影響澎湖與金門，民眾可得多多留意。

氣象局指出，輕度颱風白鹿24日中午1點已經登陸屏東滿州鄉，2時的中心位置在北緯22.1度，東經120.8度，即在恆春的北北東方約10公里之處，以每小時26公里速度，向西北西進行。目前暴風半徑在花蓮以南、嘉義以南地區，尤其東半側風雨還是持續當中。

至於台灣西側也不可馬虎，因為白鹿中心位置出海後，風雨將明顯增強且持續影響南台。而稍早在台東觀測到有11米左右的浪高，東半側浪高也有3到3米以上。風力部份，上午主要強風區域集中在蘭嶼、綠島與台東，下午之後會轉移到高雄、屏東與澎湖，風浪將開始明顯增強，另外台南沿海也會有較強陣風發生。

目前累積雨量部分，累積最大雨量落在花蓮縣的六十石山，目前來到375毫米，宜蘭、南投、台東累積雨量也超過200毫米。

氣象局指出，今天下午東部雨勢仍將持續，颱風出海進行重整後，換南台的風雨明顯增強，尤其高雄與屏東以及台南沿海，預估今晚到明日凌晨雨還會持續，過了半夜到明天，整體台灣附近的雨勢才會趨緩。至於澎湖、金門風勢與降雨也會在今天下午到明天清晨明顯增強。

氣象局也提醒，雖然颱風轉移，但東半部花蓮、台東、屏東山區還會有大豪雨或以上等級雨量發生，宜蘭以南與台東南投山區區域，以及高雄、屏東則會有局部豪雨或大雨。