披薩是社會大眾非常耳熟能詳的餐點，市面上也有許多廠牌競爭販賣，那買回家的披薩該怎麼切才是最公平的呢？一般人認為就以「中心為原點，切成三角形」，但或許不夠完美，總有人不愛吃披薩餅邊，或者想多吃一點餡料，而有數學家研究了一招「超公平披薩切法」，教大家怎麼「專業切披薩」。

根據外媒報導，利物浦大學的數學家喬爾（ Joel Haddley ）和史蒂芬（ Stephen Worsley ）針對「切披薩」這件事進行了深入研究，他們認為有別於以往切的三角形，而是先將披薩切成六塊邊緣有弧度的三角形，然後再將每一塊披薩分成兩塊，這樣就能切出 12 塊大小完全相同的披薩，其中 6 塊沒有餅邊，另外 6 塊有餅邊。如果 12 塊不夠分，還可以依照上面的方法繼續切，最後可以得出 12 塊、 18 塊、 24 塊披薩。





網友看完後紛紛留言表示「模具組表示：商機我看到商機了」、「哪個 87 這樣切我一定翻臉」、「工讀生切到懷疑人生」、「說說看，這誰切得出來？」、「這樣切也太麻煩了吧！」、「求示範，我出披薩」、「吃就對了，數學家用在別的地方經濟效益較高」、「一人吃一個才是王道」、「等到切完就都餓死了」。（編輯：王柏文）