台灣暑期常見的颱風天災，近幾年來更飽受極端氣候影響，然而是否因為大選將近，讓災害應變多了一絲的政治味。當週六「白鹿」颱風直撲南台灣而來，人在北部中央災害應變中心的行政院長蘇貞昌，以視訊連線南部各縣市長，媒體露出的官威架勢十足，難道災害應變也能變成政治攻防戰場？令人好奇到底是在演哪一齣。

媒體報導，週六（24）上午白鹿颱風來襲，蘇貞昌視察中央災害應變中心，卻「靈機一動」視訊「抽查」南部縣市長，其中高雄市長韓國瑜第一時間開會無法回應，被蘇貞昌以「行政院長」身份要求通話而後接上線；再打給澎湖縣長，卻因打到舊公務號碼無法撥通而大為震怒。上述畫面都在媒體面前呈現，只是人民不禁要問，就「法理情」層面來說，蘇院長大動作的通話，到底是真有必要？還是媒體面前秀一場？難道面對同為台灣內的縣市長，也要隨時隨地撿到槍？

首先，就各縣市災害應變中心而言，本就設置災情通報系統，小至鄉里、大至全國各縣市，都能夠透過通報系統掌握各地災情，這是過去行政部門層層演練、經驗累積而成，就筆者了解，我國政府災情應變體系，經過專業人士不斷精進，且與日本等鄰國持續交流分享，早已是首屈一指的專業團隊。「專業」是不分藍綠、沒有顏色的，有的是對於該任務的落實與確實，這點應該給予這群默默無名英雄最大肯定。

換言之，當災害應變中心設立，依照標準分三級、二級、一級開設，而有不同層級人員進駐，各司其職掌握狀況，每十五分鐘（最緊急時幾乎可達每分鐘）更新回報資訊；因此絕不需要也不可能由最高行政首長去一個個電話聯繫各地縣市長來詢問「災情狀況」。

又中央災害應變中心作業要點清楚規範，應變中心任務第五點稱「中央機關（單位、團體）緊急救災人力、物資之調度與支援及地方政府資源跨轄區支援事項。」換言之，中央機關綜觀全國，相較於地方政府來說，更能夠有分配、調度的高度和權限，所以就法論法，中央應該是問地方需要什麼？並盡可能調配滿足，缺抽水馬達就給、需要物資就發、該調動國軍就啟動，而不是考地方首長會不會什麼。

再者，從蘇院長今年上任以來，每每有利用媒體吃藍營縣市長豆腐之感，無論是蘇貞昌利用侯友宜陪同視察時，卻在媒體前嗆郭台銘，讓外界誤有侯幫蘇背書；或是韓國瑜北上列席行政院會，卻被事後影片剪輯為蘇貞昌教訓韓國瑜，還偷渡疑似打瞌睡畫面。種種小動作不斷，都是媒體面前捧己傷人，毫無道理可言。

而蘇貞場本次透過視訊詢問韓國瑜等事，都是明明中央災變中心早已掌握的資料，卻要透過媒體及視訊再次與縣市長通話抽查，當然會被媒體大肆報導，更甚者有人說，根本是政院版「百萬小學堂」。只是這樣的小動作，除了想要讓縣市長因為一時語塞而出糗外，敢情有其他考慮嗎？所以就道理面來說，利用天災時間透過媒體作秀，大可不必。

最後，就情感面來說，地方政府及首長，是經由人民一票票選擇出來，這是民意的展現，絕非中央的下屬單位。今日天災來臨，中央長官想的如果不是怎麼幫助地方，而是只想考倒地方，這不就坐實了在心態上把地方當成中央的附屬，可曾有尊重地方民意的展現。

而中央一通電話來臨，地方父母官就該立馬接聽回應，如果是在第一線指揮救災呢？或是重要局處會議討論中？地方父母官該負責的是縣市的民眾，絕非高高在上的中央，都已經是直接民選總統的時代了，人民才是頭家不是嗎？中央真的大可不必還用高姿態來對待地方。

天佑台灣，所以連兩次颱風來襲，最後以雷聲大雨點小的方式過關，這是人民的福氣。但如果連災害應變預防都要變成政治的修羅角力場，這樣消費天災，才最有可能釀成人禍。人民的安危絕對禁不起一絲的誤判，而想用天災來累積政治籌碼，這種政治人物，天黑請閉眼、天亮請下台！

●作者：洪孟楷／國民黨文傳會副主委

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