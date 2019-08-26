總統蔡英文今(26）日再度化身英文老師，在Youtube英文教學節目「英文英文」中，教大家國防相關英文，行政院副院長陳其邁，竟然與前特戰隊員吳怡農，隱身在彩蛋中，陳其邁還酸了正在減肥的基隆市長林右昌及桃園市長鄭文燦，影片一出，不少粉迷都說，忘了總統教什麼英文了。

蔡總統日前開始在Youtube頻道當起英文老師，搭配時事，親自上陣教英文。第一支影片推出後，反應不錯，不少人在底下留言，跟蔡總統說想要了解國防相關的英文。

蔡英文今天推出第二集「英文英文」教學影片，跟大家分享了幾個常用的軍事英文單字，包括：「military（軍隊）」、「troop／armed forces（部隊）」、「army（陸軍）」、「navy（海軍）」、「air force（空軍）」、「marine corps（海軍陸戰隊）」，讓民眾一邊了解國防事務，一邊輕鬆學英文。

蔡英文也強調保家衛國的英文要用「defense」這個字。在教學影片中，蔡英文說，買飛機、坦克等軍購都是要強化國防的能量，這是為了和平而不是戰爭，也教導大家飛彈的英文叫做missile、坦克叫tank、潛鑑則是submarine。



她強調，自從上任以來就非常注重國防產業的發展，於是有了「國機國造、國鑑國造」的政策，已經在興建廠房準備開始製造潛艦，且高級教練機的原型在下個月就會出廠。

令人意外的是，在這集影片中，最後還出現了彩蛋，陳其邁化身為「公務員陳先生」接受抽考，在正確地回答保家衛國的英文叫做defense後，也提到平常有在diving（潛水），「以前身材更好，但現在至少比林右昌、鄭文燦身材都來得好」，逗趣的花絮片段，讓網友在蔡總統臉書頁留言大讚。

另外，可望投入民進黨台北市立委艱困選區的政壇新人吳怡農也現身片尾彩蛋，陸軍特戰部隊出身的他提到，現在正在找工作，應徵中，想找一個可以保護台灣、保護下一代台灣的工作。



吳怡農還在蔡英文臉書貼文下留言「總統好！吳先生來報到。很榮幸跟陳先生一起擔任英文英文的助教。也歡迎大家追蹤我的臉書 壯闊台灣 吳怡農 ，關注我的求職之路！」，蔡英文還大方地祝福「求職順利」。

陳其邁與吳怡農的現身，引來不少粉絲連連按讚，陳其邁最後還向比了一個愛心手勢，讓不少網友看到影片後直呼「邁邁真會搞笑」、「很會嘴同事XD」；吳怡農的粉絲則笑說，「看到吳怡農登場，前面總統教什麼英文都忘光了」。