郭台銘確定要參選了嗎？根據週刊報導，郭台銘兒子郭守正與有人透露「確定不會等換瑜了！」且知情人士指出，郭雖未鬆口表態參選總統，但和柯文哲、王金平已有默契，結盟態勢已定，但不會刻意攻擊藍營，在正式宣布前，3人也會密集坐下來談，確認合作模式。不過，郭台銘競選辦公室今（27）日以書面回應，該篇報導內容實屬臆測與編寫劇本。

國民黨總統初選結果由高雄市長韓國瑜勝出後，郭台銘自國外歸台後，與柯文哲、王金平結盟的傳言不斷，但三方人是始終未證實此事。有週刊報導，郭陣營曾經討論過要等待國民黨「換瑜」，由郭出征的選項，但評估可行性太低、變數太高，最後排除了這個選項，郭守正對友人說：「確定不會等換瑜了！」

至於三方結盟，週刊也指稱，郭台銘雖然沒有親口表態要參選總統，但與柯、王有默契，結盟的態勢已定，郭台銘並不會主動脫黨，在11月完成連署前不會刻意攻擊藍營，是把黨籍問題丟還給國民黨。此外，報導也提到，三方幕僚將密集溝通、討論，在正式宣布之前，3人也會密集坐下來談。

不過，對於「郭台銘確定參選，郭守正證實不等換韓國瑜」的報導，郭辦回應強調，郭台銘與郭守正從未針對「換瑜」有過期待，也沒有對外有過相關評論，報導內容實屬臆測與編寫劇本。