高雄市長韓國瑜日前在美國商會演講時，以中英文夾雜的「晶晶體」引發熱議。對於韓國瑜的「晶晶體」，行政院副院長陳其邁今（27）日受訪時自爆，曾經被五歲小朋友說自己很「motorcycle」。不過他也強調，「語言是習慣就好、自然就好啦，也不用太在意」。

陳其邁日前參選總統蔡英文主持的「英文英文」網路節目，客串陳姓公務員，還在片中以晶晶體說自己都有在diving，引發外界指陳是在用晶晶體諷刺韓國瑜。

陳其邁今天出席出席「2019中華電信AIoT黑客松大賽」開幕儀式，被問及此事時，卻自爆一則遭小孩以晶晶體取笑的事，他表示，「有一次碰到一個5歲的小朋友，他說你真的很motorcycle，我說我沒有，我今天坐車來的，後來我回去才恍然大悟，原來他是在笑我，因為我講話比較有趣還是怎樣」。

陳其邁說，語言是習慣就好、自然就好啦，也不用太在意，但是最重要的還是國際經貿，因為對一些重大的在台灣有投資的，不管是美國商會或其他人，用自己比較熟悉的語言，能夠確切的來表達主張，也許會比較好。

陳其邁認為，「語言是一種工具還好啦，這個韓市長也不用太介意，這個事情就已經過了，也就算了，大家不要再講這些事」。

此外，對於在總統影片中客串「陳姓公務員」一事，陳其邁透露，事前並不知道要當所謂陳姓公務員，只知道要錄一段講英文講話的影片，不過他還是強調，雙語教學很重要。