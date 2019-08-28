教您自製水晶月餅、烤肉醬　低鉀低鹽低蛋白健康賞月

中秋將至，隨之而來的是高熱量的月餅、烤肉和柚子，中國醫藥大學新竹附設醫院消化科醫師陳柏存提醒，月餅內含精緻內餡，如綠豆沙、紅豆沙、棗泥等，這些甜食除了熱量可觀外，也可能會加重部份胃食道逆流的病友腹脹、噁酸感、多痰等症狀；建議胃食道逆流病友們，請酌量品嘗。

陳柏存指出，許多腦血管、心血管疾患的病友常需長期使用抗凝血製劑、或是治療心律不整等藥物以穩定病情，但這類藥物是經由肝臟細胞中的細胞色素(cytochrome)來進行代謝，柚子的成份會減緩這類藥物的代謝，增加該藥物於血液中的濃度，進而增加出血、心跳過慢，甚至有致命的危險，需要長期使用這類藥物的病友，要與您的主治醫師討論藥物的劑量與注意事項，以避免副作用。

營養師王依屏也建議，國內有超過200萬的慢性腎臟病友應謹記「4低原則」，包括：低磷、低鉀、低鹽、低蛋白，才能保護腎臟健康。月餅、柚子、烤肉，往往是「高磷、高鉀、高鈉、高蛋白」的飲食，對腎病患友是地雷食物。

王依屏指出，傳統月餅因餅皮所需及內餡，大多包含蛋黃、滷肉，相對地造成高蛋白、高磷的攝取，建議不妨可以多選擇時下流行的水晶月餅，水晶月餅的餅皮大多利用澄粉、藕粉、玉米粉、涼粉製作，這種「低氮澱粉」尤其適合腎病患友，另外再選擇一些低鉀水果口味的月餅，也可以避免過多的攝取磷、鉀及鈉。

水晶月餅作法：

1.白涼粉10克，清水250cc放入鍋里，白糖些許，上鍋加熱至白糖全融化，關火。

2.找一個比月餅模具小的圓形模具，加入內餡(藍梅泥、地瓜泥)。

3.涼粉涼至摸起來黏黏的，溫溫的。快凝固前，將涼粉倒入月餅模具，三分之一處就好。將模具放入冰箱冷藏。

4.冷藏凝固好後，放入餡。

5.然後這時剩下的涼粉凝固了，要上鍋開火加熱一下，等涼溫，差不多凝固前，倒入月餅模具，填滿，冷藏到完全凝固定型

王依屏也提醒，烤肉搭配柚子吃法，慢性腎臟病患若攝取過多的鉀，容易引發心律不整，建議腎友可以和家人、朋友一同分食，或是在烤肉食材準備方面，可以先以水滾燙，不但能減少鉀離子攝取，又可以減少燒烤時間﹔另外也可以利用柚子自製烤肉醬，不只享受烤肉樂趣，更有應景氣氛。

柚子低鹽烤肉沾醬作法：

1.柚子一瓣擠出果肉及果汁。

2.加上1匙米酒、2匙味醂、半湯匙檸檬汁和少許檸檬皮屑。

3.拌勻，完成。