台北市長柯文哲，日前接受媒體專訪時提到，若是高雄市長韓國瑜當選總統，一想到他要治國「就覺得很可怕」，甚至直言韓國瑜不是一個可靠的人。針對批評雖然韓國瑜支字未回，不過韓國瑜的妻子李佳芬，在接受專訪時提到，如果可以重來，她不會讓韓國瑜選高雄市長，並表示一切都「走鐘了」。而柯文哲今天（28日）上午接受媒體訪問時，則表示當高雄市長沒什麼問題，「只是後面那個（選總統）就有點超過界線了。」

柯文哲日前接受專訪時，表示「韓國瑜的可怕是說不出來的可怕，心裡想了就害怕。」並直言自己在與國安系統的專家上課後，驚覺治國是一件非常困難的事情，柯文哲更直言「無法理解韓國瑜的信心來自哪裡。」消息一出引發議論，不過消息傳到高雄，韓國瑜接受媒體提問時，被問到柯文哲這樣的說法，卻無動於衷毫無回應，也引發外界聯想。

不過對此韓國瑜的妻子李佳芬，在接受媒體專訪時則有所回應。傳出李佳芬聲淚俱下表示，若是從頭再來一次，他不會讓韓國瑜選高雄市長，並表示現在這一切的狀況都已經「走鐘了」

而針對李佳芬的說法，柯文哲上午被媒體詢問時，則表示「當高雄市長其實沒什麼問題，只是後面那個（選總統）就有點超過界線了。」柯文哲說，「人家說得意忘形要小心，我們也是常常在警惕自己」柯文哲也對韓國瑜提出建議，表示最簡單的方法，就是做每件事情先想一下，對台灣的整體利益是不是好的，「好的話還可以去做做看，有更好選擇，那就不要做。」

現場記者追問，外界評估韓國瑜的支持度，可能將繼續下探甚至跌破三成？對此柯文哲則感嘆，韓國瑜的狀況是蠟燭兩頭燒，「要顧好市政之餘，還要兼顧選戰」，柯文哲說，高雄市政比台北市政還困難，單單要磨合可能就要超過兩年時間，韓國瑜遇到的困境恐怕只會越來越多。