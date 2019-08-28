高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬這陣子似乎因為農舍爭議纏身備感委屈，27日接受媒體專訪時還表態，若能重新選擇，她會對韓國瑜的從政之路「say no」。對此，行政院副院長陳其邁在今（28）日接受媒體訪問時表示，他們的事情自己夫妻討論就好，要李佳芬先處理好農舍問題比較重要。

行政院副院長陳其邁今日出席第四屆「WHATs NEXT！5G到未來」數位行動產業高峰會接受媒體訪問時，被問到李佳芬對農舍違建案提出訴願，被外界解讀是想把農舍爭議拖到2020大選後再來處理，對此內政部會如何因應？陳其邁表示，農舍的問題就是依法行政，要看李佳芬訴願的內容到底是什麼，但陳其邁也說農舍爭議不只是法令問題，還有觀感的問題，對於一個要參選總統的候選人，恐怕必須接受社會的檢驗。

對於近日農舍風暴纏身，李佳芬似乎也備感委屈，在27日接受周刊專訪時提到，如果能讓她重新選擇的話，會對韓國瑜的從政之路「say no」。對此，陳其邁認為「都已經年紀一大把了，韓國瑜三十幾歲就從政了，她也嫁給他這麼久了，夫妻的感情也非常好。他們的事情夫妻討論就好，都已經國民黨提名，難道她的意思是說國民黨或韓市長不準備參選總統了嗎？」若不是，陳其邁倒覺得李佳芬沒必要說這些話，說這些話對韓國瑜的選情也不會有幫助，不曉得李佳芬要表達什麼意思，不如先把農舍問題處理好比較重要。