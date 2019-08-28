民進黨今（28）日召開的中執會，原本要針對台北市立委艱困選區，徵召前秘書長吳乃仁姪子吳怡農及蘇系台北市議員王閔生等徵召案進行討論，不過最後卻因為人數不足「流會」。面對外界質疑是否是刻意杯葛，才讓提名又卡關，立委管碧玲受訪時澄清僅是「巧合」，沒有故意杯葛的問題。

民進黨原本今天要提名台北市中山松山及文山區兩個艱困選區立委人選，包含中山、松山區徵召耶魯學歷、前秘書長吳乃仁姪子吳怡農，對決國民黨立委蔣萬安，形成「雙帥對決」；文山區則由蘇貞昌子弟兵王閔生出戰國民黨賴士葆。

不過昨天卻傳出行政長蘇貞昌子弟兵、現任市議員王閔生挾「蘇系」背景「橫著走」，讓黨中央提名他參選文山區，讓王閔生今天婉拒徵召，黨內派系杯葛中執會之說不逕而走。

黨內杯葛也秧及中執會的召開，原本中執會開會，人數必須過半才行，目前現有中執委人數為39名，開會必須有20人出席，不過今天只來了15名，距離規定人數還差5人，因此宣布延到下周再開。

面對外界質疑，是否因27日爆出黨內有聲音認為王閔生挾「蘇系」背景「橫著走」，所以才會發動杯葛28日的中執會提名一事，管碧玲會後受訪表示，之前和黨中央立場比較相左的執委今天都有到場，應該沒有刻意杯葛的問題，認為僅是巧合。

另一位立委李俊俋則也指出，今天大概有很多人請假，因為人數不足法定人數，因此在黨產的專案報告結束後，就延會到下周再召開，至於真正的原因，是否是因為王閔生原故，他說，不清楚，完全不了解。

民進黨發言人薛呈懿也在會後記者會中表示，因為人數不足，今天的中執會延會，只進行了南台科大財經法律研究所教授兼所長羅承宗的「黨產會三週年現況與未來」專案報告。