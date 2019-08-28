新北市為拯救原本可能被浪費的「格外品」（市場規格之外但品質無虞的農產品），推動「惜食分享網」，與新北各地的惜食餐廳合作，將格外品充分利用，做成美味佳餚；昨（27）日邀請南美洲外賓品嘗格外品料理，兩位外賓均對料理讚不絕口，希望將此做法帶回自己國家推廣。

新北市農業局27、28日邀約南美洲厄瓜多首都基多和哥倫比亞大城麥德林兩座城市代表辦理惜食交流工作坊，昨晚帶貴賓到板橋的惜食分享餐廳「松露天然魔法手工坊」用餐，準備格外品馬鈴薯及其他格外品入菜的料理，讓貴賓讚不絕口。

農業局表示，松露天然魔法手工坊老闆Diffeny早年長期在歐洲旅行，品嚐過各國美食，105年開始加入惜食行列，她說有蟲咬的蔬果表示天然健康，奇形怪狀的蔬果在歐洲也是屢見不鮮；店內販售的濃湯或歐式麵包，也不時會使用格外品為食材，例如馬鈴薯、花椰菜、南瓜等打成泥做成湯品，美味不打折扣。

基多市經濟促進局參與式城市農業計畫專案經理Maria Alexandra Rodriguez Duenas表示，南美洲各國相當重視糧食議題，在聯合國等國際組織協助下，積極嘗試各種剩食再利用以及糧食平均分配相關計畫，這次前來與新北市交流，並到惜食分享餐廳用餐，瞭解產地格外品如何上到餐桌，回國後也許可以發展類似的應用。