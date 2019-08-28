美中貿易戰持續延燒，銀行看好台商回流商機並積極衝刺放款及財管業務，但對中國大陸放款則趨於謹慎，曝險亦逐月下降。彰化銀行董事長凌忠嫄今（28）日就表示，對中國大陸曝險已從今（2019）年6月的535億元，降至517億元，主要是授信下降，在放款上除留意關稅清單上的產業之外，對在大陸生產、銷往美國的產業也會特別注意，而大陸台商若是以外銷美國為主，彰銀在放款部分也會較審慎。

彰銀今日舉行第2季法說會，由董事長凌忠嫄親自主持，並公布彰銀上半年稅前盈餘70.47億元，年衰退5.7%，主要是SWAP量減少、兌換及衍生性商品操作獲利減少。凌忠嫄說，接下來還有近5個月可以衝刺獲利，要繼續努力，並將朝5大方向前進，包含鞏固核心業務、增加海外獲利、強化手續費收入、搶攻數位金融、強化公司治理與企業社會責任。

在鞏固核心業務上，彰銀將主攻放款，尤其是企業金融，配合政府政策，鎖定資金回台浪潮，中小企業則將藉由大數據分析，找到潛在客戶，進一步提升手續費收入。

在數位金融方面，凌忠嫄說，客戶需求在哪裡，就要掌握客戶需求，而純網銀明年上線，雖然對於既有銀行來說，銀行的利基還在，但還是會有影響，「純網銀不容小覷」，接下來將持續強化、吸引年輕族群。

此外，過去較為保守的房貸業務，第2季也開始出現明顯回溫，彰銀內部擬定目標到今年底房貸餘額新增300億元，目前房貸餘額約3635億元，預估年底要增加至4000億元。

至於美中貿易戰的影響，彰銀除看好台商回台投資及境外資金回流商機，彰銀副總暨發言人凃鴻堯表示，將把握這波資金回流潮，爭取台商擴產、購置土地與廠辦等放款商機，並由財富管理團隊出馬，鎖定資產規模3000萬以上的高資產客戶，與政府部門合作，針對稅負理財等議題舉辦座談會，多面向出擊掌握台商回流商機。

凌忠嫄也透露，目前台商回流約有9個案子，申請核准額度有6、70億元，已動撥30多億元，產業類別除螺絲螺帽，也有高科技半導體業，但大部分都是在中南部。

至於對中國大陸曝險，彰銀則是逐月下降，從6月的535億元降至7月的517億元，主要是授信部分較6月減少17億元，餘額396億元。

凌忠嫄表示，目前在放款部分，除留意關稅清單的產業，還有就是在大陸生產、外銷美國的的也會特別注意，當然台商若在大陸生產，但以內銷為主，可能會好一點，若是外銷美國，在放款部分銀行就會比較審慎。但她也強調還是要看公司個別狀況及外銷比重，現在很多企業是全球布局，甚至有些在美有據點或併購，那可能較不受影響。