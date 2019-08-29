台北市各個區域都有不同特色，而提到位於松山區的「民生社區」，大多數人的印象不外乎就是生活機能和品質很好、環境清幽，以及住滿了有錢人。不過，有網友日前就在 PTT 表示，民生社區物價不斐，一點都不民生，且沒捷運，到哪都只能搭公車，結果意外釣出內行人透露，與其住民生社區，不如住某個「公寓住宅」。

原 PO 在 PTT 閒聊版透露，自己到民生社區住了大約 1 年多，主要是因為民生社很安靜才吸引他。由於附近沒捷運，因此公車多，咖啡廳也很多，光他住的地方附近就有 7 間，大馬路上一堆租約到期做不下去的。不僅如此，軍公教和老人也很多，所以藥局與診所自然也多。

原 PO 接著提及，民生社區吃的很不怎樣，尤其是某間參加過比賽、號稱台北第一名的炒飯，「實際吃過廢的要命，用餐環境也很差，路邊攤而已，還有其他的一些麵食還好，就普通不好吃也不難吃，有賣咖哩飯，份量不大 130 起跳，真的要好吃的 往中山區去多很多，這邊沒啥能說嘴的」。

原 PO 也指出，民生社區公園很多，且到處都可見到綠色植物，景色其實不錯，如果喜歡那種社區感，他個人覺得民生比天母好，畢竟天母太過偏僻，反觀民生則是「安靜但不會太遠離台北市中心」。

貼文一出，隨即引發網友熱議，大家紛紛留言「就地點好而已」、「有龜苓膏就樂勝」、「住起來舒服，餐廳普普，咖啡廳還不錯」、「雖然沒捷運，但其實交通也沒到不方便」、「民生東路公車滿方便的」、「運動的、健行的、跑步的可依很開心的地方」、「結論：老人待廢區」；另也有行家認為「若是要住，草埔菜市場在民生國中後面，不方便，買什麼東西都要坐公車出來，近健康新城捷運跟菜市場屌打民生社區」、「覺得不如附近的健康新城…」（編輯：許苡晴）