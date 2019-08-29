越南是一個非常狹長的國家，由極北到最南長達1,650公里，因此如何移動一直是考驗著背包客們的重大課題。

通常多數觀光客毫無疑問的會選擇國內線的飛機，但是坐在火車臥鋪裡面，用一站一站刷新的風景來見證越南美景的移動方式，您試過了沒？

出乎意料的，越南的高級臥鋪火車十分的乾淨，也沒有預設的可能的異味。唯一的不便可能，就是也許會跟來自其他地方的旅客住在同一間臥舖。但是這對習慣了背包旅館的背包客們，非但不是問題，也更有可能是一趟與其他國家背包客們，交流分享的機會不是嗎？

藉著火車緩慢的行進，小編一站站熟悉了越南的各個著名省分。尤其時行經芽莊的時候，一群歐美客直接穿著比基尼下火車的場景，讓小編永生難忘。並不是因為這群泳客有多性感，而是因為這樣充滿驚奇的旅行體驗，也只有在這樣的移動過程中可以經歷的到。



火車上除了附有礦泉水，還有附贈的三餐飯盒，內容大多是越南的傳統食物。如果覺得不夠，用餐時間還會有餐車來回梭巡，可以購買不同的食物來為自己加菜。

當然動輒一天一夜以上的長途火車旅行，如何打發時間是很重要的課題。除了與旅伴聊天，並沿途欣賞美景以外，火車上並且帶有一個簡單的車廂餐廳，傳統咖啡與各式飲料，也是旅程中消磨時光的好方式。



下次如果時間充裕，來到越南時，別忘了體驗越南的長途臥鋪火車喔！

【本文轉載自越南背包自由行－資訊雷達站】