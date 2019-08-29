電商推出涼夏美食大賞　日系抹茶、水果冰品正夯

夏日炎炎，高溫總是讓人食不下嚥，不過也正是甜食和冰品市場旺季，有電商業者便看準商機，推出涼夏美食大賞，結合夏季盛產的水果、人氣日系抹茶甜點和冰淇淋龍頭品牌，標榜不用出門曬太陽，在家就能享用人氣甜點，看來冰品甜食在電商平台上也佔有廣大商機。

根據知名電商品牌樂天市場統計，夏季冰品銷量平均較冬季高出約5倍，且不僅女性愛吃冰品甜點，今天更發現站上男性消費者激增，購買率較去年同期增加4成，最愛冰品甜點又以冰淇淋、新鮮水果類為主，平均會消費3件以上商品，可見吃冰已成夏日必備活動。業者把握商機，推出人氣涼夏美食大賞，特別祭出三大熱門的清涼首選甜點，要讓消費者在家輕鬆消暑。

夏天是芒果盛產季，芒果波士頓派有著滿滿的愛文芒果做扎實夾層，搭配柔軟濕潤海綿蛋糕，深受消費者好評。另外，白乳酪芒果蛋糕內含香甜飽滿的枋山愛文芒果，由澳洲頂級馬斯卡邦乳酪製作的特製白乳酪鮮奶油，口感酸甜滑順。繽紛手工鮮果冰更是業者狂銷上千組的夏日聖品，梅香情人果、百香鳳梨、芒果、梅子小番茄以及梅香草莓等5種口味，搭配老實農場的檸檬冰角，滿足愛吃冰的消費者。

炎熱的天氣也改變消費者對於甜點的選擇，平台業者發現，抹茶系甜點也是夏日消費者熱愛的選項之一，像是採用純手工製作滿溢茶香的辻利濃茶卷，拌入產自京都宇治的上等抹茶，口感蓬鬆，甜而不膩，夏天吃最適合。另外小山園抹茶生巧克力蛋糕，採用低溫烘烤法，讓抹茶展現翠綠色澤，且口感濃厚帶點回甘滋味，抹茶的餘韻令人再三回味。

素有「冰淇淋界勞斯萊斯」之稱的哈根達斯也是夏天必吃夯品之一，業者瞄準少女們最喜歡的冰淇淋甜品，推薦甜美夢幻的哈根達斯白桃覆盆子冰淇淋，優雅風味的白桃融入熱情酸甜的覆盆子果醬，清爽口感每口都驚艷，同時也推薦貝爾思珍水果手工牛奶冰淇淋給喜愛吃冰淇淋卻又害怕體重增加的女孩，低脂消暑的冰淇淋，採用100%新鮮水果搭配高牧鮮乳，讓口感濃郁細緻更可以吃的到水果果粒，讓民眾療癒吃甜點的同時更可以兼顧健康。