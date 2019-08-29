國民黨總統參選人韓國瑜保持著一周發表一個面向的國政，今(29)日發表青年政策要解決少子化、人才外流等問題，但韓一時脫口說「我們飛出去的都是鳳凰、進來的都是雞。」似乎暗指台灣高階人才外流，但要靠外籍勞工補足藍領勞動力，顧問馮燕當場就說「不要這樣講，會被說歧視。」韓也在事後說「剛剛舉例不太好，請諒解。」

韓國瑜今日推出第二波國政，他指出在人的生命歷程中，最辛苦的階段就是剛從學校畢業，起薪最低、要還貸款、租房子、甚至補貼家裡。他主打由政府當擔保，銀行用低利貸款給青年，要讓青年在最辛苦的階段能度過，等到努力出成果時再來還款。

此外韓還談到台灣高知識人才外流嚴重，希望企業能整合現有基金，培育、投資年輕人，甚至產學合作，把好的人才留在台灣，韓還提到他的自由貿易區政策，指出只要有自貿區，甚至可以吸引外國的人才。

談到台灣人才外流嚴重時，國政顧問馮燕指出，台灣人才高出低進是問題，現在進到台灣的都是人力，但能讓社會快速發展的人才外流嚴中、需要翻轉，韓在補充時說「鳳凰飛走，進來一堆雞，這是問題。」馮聽了覺得不對，立刻說「不要這樣講，這會(被說)歧視。」韓才趕快補充「我們要想，為何高階人才不想留在台灣，我們要吸引鳳凰，築巢引鳳，把本國人才留住、海外人才引來台灣，我才舉這個例子，舉例不太好請諒解。」