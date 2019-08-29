行政院院長蘇貞昌今（29）日主持院會時，拍板經濟部所提報的「內需型商家振興輔導方案」，除了商圈行銷及商家租用數位服務補助外，更與行動支付業者合作回饋點數、現金給消費者，三年施行期間，光是回饋消費者的金額初步估算就高達4.4億、每人每月最多可獲得千元現金回饋，行政院粗估整個輔導方案能創造87億元商機。

政府為鼓勵商圈小型店家與行動支付業者合作、吸引消費者使用行動支付購物以帶動商圈店家買氣，並補助店家推動線上點餐等數位服務系統，蘇貞昌在今天的行政院院會中拍板「內需型商家振興輔導方案」，提供1萬間店家每年3萬元的服務系統租金補助及商圈行銷補助30萬元、此外也與行動支付業者合作，提高消費者的現金、點數回饋，消費者每人每月作多可領千元回饋，為期三年。

「內需型商家振興輔導方案」主要有三大重點，包含商家租用數位服務補助、補助商圈行銷及行動支付回饋，而這個為期三年的振興輔導方案預估將投入超過15億元，光是回饋給消費者的預算就高達4.4億元。蘇貞昌表示，台灣有許多在地商圈，結合了街區歷史、文化，及人文風情，發展出屬於自己的特色與故事，現在政府將透過振興輔導方案導入數位服務，預期將協助200處商圈、3萬家商店，帶動87億元以上商機，有助擴大內需，活絡國內消費。