不得不「佩服」韓國瑜，所謂的「百年難得一件政治奇才」真的是「實至名歸」，從「神話」到「笑話」，崩跌的速度，百年難得一見！

2015年，國民黨鬧出「換柱」笑話，洪秀柱的民調從當年7月19日到10月17日，短短90天，民調崩跌到兩成以下，「母雞生病了」呼聲之下，國民黨啟動「換柱」，也給國民黨政權帶來了災難。

2019絕不會「換柱2.0」國民黨信誓旦旦，但短短三十多天，韓國瑜「自爆」狀況頻仍，下跌的頹勢比洪秀柱更可怕，就在「郭柯王」三人虎視眈眈之際，韓國瑜莫名其妙搞出了「國家機器追蹤器」風波，無量下跌的趨勢，等於鼓勵郭台銘一定要挺身而出。

沒想到，李佳芬還要跳出來「加碼自爆」，爭議將近兩個月的農舍，在違建處裡到期時，先是傳出「訴願」引發議論，沒想到又「賣掉轉手了」，爭議不休之際，李佳芬又「充滿委屈」，說當時是「被拜託」加入國民黨初選，沒想到還要花錢，現在更是「走鐘」‧‧‧

此時此刻這種爆料，豈不是昭告天下，韓國瑜和國民黨中央顯然有矛盾，「團結」根本是假話，而出面說參加初選是「被拜託」的，背後還有多少故事？不得而知！

但是，國民黨的初選顯然另有內幕，機關算盡而另有目的的險惡，昭然若揭！

更坐實了「郭台銘果然是被做掉的」坊間說法，根據「毒樹毒果」理論，國民黨初選的公信力再度被摧折，郭台銘、王金平獨立參選，「正當性」變得有說服力了，而有問題的初選，國民黨內公職對輔選韓國瑜心存觀望，或是轉神離去‧‧‧都變得合情合理了。

「搶救國瑜大兵」已經是不可能的任務，韓國瑜持續下滑的趨勢不可擋，但是，民進黨不要太高興，蔡英文的選情也將受到波及了。

這個危險就是「20%死亡線」，以韓國瑜崩跌速度遠遠超過洪秀柱的慘況，跌到「25%」甚至「20%」指日可待。

這樣的發展對蔡英文也不利了‧‧‧

雖然蔡英文目前是穩定領先，但在「三腳督」局面下，從來沒有真正穩定站上「40%」，大多數在「35%」左右，在這樣的盤面中，泛藍產生分裂，對蔡英文穩居第一，有利！

但韓國瑜無量崩跌，慘跌到「20%死亡線」之際，就是宣告郭台銘為主帥的聯盟，有機會突破「40%」，蔡英文穩居第一的局面將面臨嚴峻挑戰。

如果真的發生「20%死亡線」，韓國瑜沒有機會了，選票不要浪費的考量之下，「棄韓保郭」將是泛藍陣營中最理性的選擇，郭台銘盟軍的勝算將會更擴大。

此時此刻，民進黨恐怕要「暗中支持韓國瑜的民調」了，要想盡辦法啟動新一波「接電話比賽」，設法挺住韓國瑜的民調數字在「25%」以上，既能鼓勵郭台銘和王金平大膽出發，但是又要維持住「郭、韓」在民調數字的「勢均力敵」，阻止「棄韓保郭」真的會發生‧‧‧

●作者：黃創夏／資深媒體人

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